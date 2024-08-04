喜雙飛：兩代美乳女神 好波又銷魂

喺職場上，最怕同空心老倌合作，即虛有其表嘅人，幫唔到手之餘，分分鐘受到拖累添！而喺良莠不齊嘅日本AV界，同樣有唔少女優得個樣，啲戲完全唔掂，但喺今日嚟個大比併嘅兩位美乳女神Julia同長濱蜜璃，好波得嚟又用心演出，難怪有咁多粉絲支持！

J奶長青樹 喺日本AV界，每隔一段日子就會出現上圍大得令人驚訝嘅巨乳女優，好似喺2000年登場嘅超級乳牛大浦安娜，呢位法日混血兒對I奶係就係好大，但演出好似死魚咁，完全唔好睇！到咗2010年又有一位巨乳女優橫空出現，佢就係J奶女神Julia喇！比起安娜，Julia嘅演出精彩得多，唔止擅長用對J奶表演胸夾，又識得運用自己條22吋水蛇腰，令騎乘演出變成舞蹈表演一樣，加埋表情迷人，所以深得唔少AV迷嘅歡心。

據悉，Julia出道前係一位護士，因為屋企發生火警而急需裝修費，咁啱身邊有朋友話拍AV可以搵快錢，於是做出下海嘅決定。計起上嚟，Julia出道至今已經有14個年頭，雖然曾經引退，但係回歸之後，已疊埋心水喺AV界打拚！除咗拍AV之外，Julia仲經常拍寫真，最近仲開埋寫真展添！

Julia

出生地：日本

年齡：37歲

身高：5呎2吋

三圍：39-22-34

翻版黑鑽石 雖然好多人覺得皮膚白嘅女人零舍吸引，但其實擁有一身小麥肌嘅美女，同樣有大把人鍾意，好似喺日本寫真界就出咗一位「寫真界黑鑽石」，佢就係天后級女優橋本梨菜！至於日本AV界亦有唔少黑美人，除咗AIKA呢位澀谷系女王之外，仲有今年22歲嘅長濱蜜璃。被人稱為翻版橋本梨菜嘅蜜璃，擁有一副正統派美貌，笑起上嚟勁迷人，加埋一副古銅色胴體同一對彈手G奶，難怪一出道就獲得唔少AV迷注目！

曾修讀時裝設計課程嘅蜜璃，畢業之後加入一家內衣設計公司，但只係做推銷員，唔能夠發揮所長，幾經轉折之下，喺2024年1月投身AV界，以Ideapocket專屬女優身份出道。自從佢投身AV女優行列，表現得生龍活虎，經常笑淫淫咁直擊男優嘅敏感處，再加以玩弄，輕鬆令對手投晒降。由於蜜璃嘅外形吸引，床技熟練，所以有雜誌選佢為「帶領AV界未來的10位人才」之一！

長濱蜜璃

出生地：日本

年齡：22歲

身高：5呎4吋

三圍：35-23-35

第一回合：鬥身材 長濱蜜璃嘅身材健美，加埋一身古銅色肌膚，望落火辣誘人，但相對嚟講，Julia嘅身材更弗，心口對水滴形J奶亦更巨更誘人！

第二回合：鬥活力 Julia喺演出上可以話係無可挑剔，但話晒已經37歲，體力難免下降，要佢同多名男優肉搏，未必有咁好耐戰力，唔似得後生女長濱蜜璃咁有活力！

第三回合：鬥迷人 長濱蜜璃演出親切大姐姐角色入型入格，上到床會以細心態度取悅男人，仲會露出甜絲絲嘅笑容，正到無倫，之不過佢暫時仲未試過扮演其他角色，潛力尚待開發，唔似得Julia，扮大姐姐又得，扮演柔弱人妻亦夠晒惹人憐惜，迷人嘅魅力得以完全發揮！

Report：Julia勝 長濱蜜璃有樣有身材，演出又夠水準，難怪被捧為AV界明日之星，但比起J奶乳神Julia仲係差啲啲，畢竟後者嘅演技同床技都係AV界中嘅頂班人物，但再過多一段時間就好難講！

撰文：賢