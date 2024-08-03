今夜一丁：佐佐木穗果D奶童顏打女

睇親古裝武俠片，筆者都好羨慕男主角，事關身邊啲女伴唔止擁有花容月貌，仲要係武藝高強，現實生活中去邊度搵！但自從多咗接觸日本寫真界，開始意識到身手了得嘅妹妹仔唔係想像中咁稀有，好似童星出身嘅佐佐木穗果，就學咗幾年空手道！

青春逼人 日本寫真界新人輩出，仲要係各有賣點，除咗Sell巨乳、美尻、輕熟韻味之外，仲有一樣撒手鐧，就係青春！睇住一班十八廿二嘅美少女，換上醒目嘅三點式，喺明媚嘅陽光下露出燦爛嘅笑容，實在係一件賞心悅目嘅事。正如今日為大家介紹嘅佐佐木穗果，喺今年1月剛剛滿18歲，可謂青春逼人，最緊要係五官標致又可愛，好有明星相，笑起上嚟夠晒陽光氣息，一啲邪氣都冇，搵佢拍青春偶像劇，肯定迷倒唔少宅男！

身材方面，穗果屬於嬌小型，肉地嫩白，雖然心口對車頭燈只係D Cup，但分量十足，換上比堅尼之後，更輕易唧出一條誘人事業線。

嘗試獨立 佐佐木穗果幾歲大已加入童星偶像團體青SHUN學園，好明顯恨做明星，所以當歲數稍為大啲啲，已決定投考人氣女團早安少女組，只可惜未能通過面試，但佢冇因為咁而氣餒，結果成功加入5人少女組合「Up Up Girls（2）」，往後嘅發展仲相當順利添！另外，阿妹為咗做偶像，特登由家鄉福岡縣搬到東京居住，果然好有決心！

早前穗果喺一次訪問中表示，呢段日子一直有阿媽陪伴左右，希望喺不久嘅將來試吓一個人住，學習獨立生活之餘，等阿媽可以返鄉下，唔使咁辛苦！為咗令阿媽安心，穗果細細個就學習空手道，雖然唔稱得上係高手，但應該有能力保護好自己。

社交網站 近期佐佐木穗果喺寫真界相當活躍，登入其社交網，除咗會知道佢嘅最新消息，仲可以搵到唔少靚相添！

Profile 年齡：18歲

身高：5呎2吋

三圍：33-23-32

撰文：賢