色日放送：內衣惹火急色男現形

所謂「人靠衣裝」，女人要提升魅力，吸引男士嘅眼球，梗係要從打扮入手。AV業界資深人士神仙乙舉腳贊成，正如日本AV界嘅高級內衣系列，當中嘅女優唔止身材誘人，換上剪裁精巧嘅高級內衣之後，惹火程度頓時激增，搞到身邊嘅男士按捺不住，紛紛變成急色男！

難敵熱情 喺JET映像出品嘅《臨時高級內衣製造商模特兒人妻》入面，森澤加奈係一家高級內衣公司嘅設計師，某一日要開小型內衣展示會，殊不知模特兒臨時甩底，於是身材姣好嘅加奈被老闆要求充當模特兒，換上內衣Show畀其他老闆欣賞！由於加奈生得靚，身上嘅內衣又勁Sexy，搞到一眾老闆睇到慾火高漲，忍唔住對佢上下其手，甚至要求嚟個即場交歡！由於眾老闆非常熱情，加奈又被摸到情緒高漲，加埋佢希望為公司帶來生意，於是義不容辭咁激戰眾多老闆，齊齊尋開心！

七年之癢 由Madonna出品嘅《現役高級內衣模特兒人妻》，講述池田彩美嘅身材勁正，有齊巨乳、美臀、蛇腰、長腿，之但係同老公結婚7年之後，感情漸漸轉淡。彩美老公為咗令嬌妻有番啲細藝，於是叫佢去做高級內衣模特兒。由於彩美身材超好，做咗模特兒之後，就立即惹來狂蜂浪蝶，喺一次宴會上，更有勇士直接向佢表白！身心空虛已久嘅彩美，經對方嘅熱情挑逗，好快就發晒姣咁同對方上床！一次之後，彩美覺得體內嘅慾火大爆發，仲決定一次過勾引兩個男人大玩3P添！

以身試衫 喺OPPAI出品嘅《高級內衣的癡女設計師》，楪可憐飾演高級內衣設計師，希望通過自己嘅設計，幫助女性增加吸引力，從而挑起男士嘅慾火！為咗測試自己設計嘅內衣係咪有效，楪可憐決定親身喺男同事面前試着。由於阿妹係好波之人，着埋精心設計嘅內衣就更加惹火，男同事見到梗係硬晒軚啦！佢為咗再試真啲男同事嘅雄風會否因為套內衣而變得無比強勁，就喺辦公室同佢哋連番過招！結果無令楪可憐失望，成班男同事都表現得勇猛無比，令佢高潮迭起！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向好鍾意睇天橋騷，特別係美女配上靚靚內衣，視覺刺激可以話無與倫比！今日為大家介紹嘅高級內衣系列，正正係以呢種視覺刺激作為賣點，本仙最鍾意森澤加奈主演嘅《臨時高級內衣製造商模特兒人妻》，皆因女主角近期人氣高企，狀態十足且魅力超強，扮演斯文女設計師，唔情願咁做模特兒，再變到慾火難耐，繼而迎合其他男人嘅床上要求，過程有起承轉合，引人入「性」，而且加奈身上嘅內衣夠晒靚，大大加強畫面嘅養眼程度！

撰文：賢