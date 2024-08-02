今夜一丁：Sarah McDonald英倫神乳網紅

夢想能否成真，建基於好多因素，但只要敢於嘗試、永不放棄，始終會搵到一條可以令人生發光發熱嘅路，來自英國嘅巨乳網紅兼裸模Sarah McDonald就係最佳人辦。

拒做花瓶 想憑性感路線喺現今網紅界跑出並唔容易，事關世界各地有唔少作風大膽嘅索女，而且絕大部分男士都係貪新厭舊，每當有新人出現，好易將舊愛拋諸腦後。不過，面對各國佳麗挑戰，有英倫神乳之稱嘅Sarah McDonald似乎未驚過，家陣名利雙收，喺性感網紅界嘅地位可以話係穩如泰山！

查實呢位來自英格蘭約克郡巴恩斯利嘅網紅，事業發展並唔係一帆風順，試過經歷一段低潮期！話說，Sarah McDonald自細鍾意演戲，高中時積極參與話劇活動，又修讀演技課程，更試過參加各類型電視劇同電影試鏡會。雖然佢只能得到路人甲角色，但總算踏出成功一步，惟往後發展未如理想，始終擺脫唔到花瓶形象，令諗住喺演藝界大展拳腳嘅佢，把心一橫轉投裸模界。

震驚歐美 Sarah McDonald話，呢個決定係受到一次試鏡經歷所刺激，當時導演話佢嘅雙峰太凸出，觀眾嘅焦點總會落喺佢心口上，所以無論得到乜嘢角色，都需要喺鏡頭前賣弄性感，而呢段說話對佢嚟講係一個重大打擊，心諗要喺演藝界取得突破，機會渺茫，於是萌生轉投裸模界嘅想法。

雖然阿妹嘅決定有啲鬥氣成分，但睇番今日嘅成績，可謂相當明智，皆因天生有一對32F天然巨乳嘅佢，自從喺裸模界出道，唔止令英國男士睇到眼都凸，艷名更遠播至美國同歐洲，先後為多本著名男士雜誌拍攝半裸寫真，同時踩入網紅界，以火辣形象深得男士歡心。另一方面，佢喺OnlyFans開設帳號，人氣持續上升，吸金量更係遠勝裸模時期。時至今日，阿妹不但全力發展網紅事業，更開設埋經理人事務所，培養新一代性感女網紅。

社交網站 雖然Sarah McDonald已貴為老闆，但依然密密推出半裸寫真，又喺OnlyFans獻上大尺度演出。佢話咁做係因為唔想浪費大好身材，既然有人鍾意睇，冇理由唔一直拍落去。

Profile 出生地：英格蘭

身高：157cm

三圍：32F-27-35

撰文：魂