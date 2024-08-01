洋媚女子：老婆係脫星精力被榨乾

如果娶咗個索爆脫星做老婆，究竟係性福無邊，定夜夜玩到虛脫一滴不剩呢？呢個問題相信好多男人都好想知道，咁就唔好錯過呢幾部以「我老婆係脫星」為主題嘅四仔，睇吓有冇你想像中咁爽啦！

私房生活 究竟老婆係脫星，係一種點樣嘅生活呢？有位脫星決定拍畀你睇！由Little Caprice自編自導自演嘅《POV Dreams #1》，搵來男優兼老公Marcello Bravo親身上陣，而拍攝嘅角度更以老公視角出發，不但忠實呈現呢對脫界夫妻嘅私房生活，仲講埋點樣處理同其他脫星喺工作上嘅性關係。出名錫老婆嘅Marcello Bravo稱，今次嘅演出難在喺老婆面前同其他脫星曳曳，真係要有好強嘅心理質素至頂得順呀！

切磋球技 老婆係名震脫界嘅巨乳天后，作為胸奴迷嘅老公係咪性福無邊？講緊係Bang Bros Productions推出嘅《Biggest Tits Of Bangbros #3》，由3位巨乳脫星演出，唔單止波濤「胸」湧，喺劇情上亦花咗唔少心思，故事講男主角有幸娶到脫界巨乳天后做老婆，而作為胸奴迷嘅佢，夜夜同老婆切磋球技，搞到汁液橫飛，不過咁玩法，壯漢都會變人乾呀！

玩乜都得 脫星唔單止床技精，反應亦夠晒激烈，就好似Naughty America製作嘅《My Wife Is My Pornstar #3》，當中嘅脫星好難令男人冷靜。由Abigail Mac、Bridgette B等天后級脫星參演，雖然係零劇情，但勝在滿足晒男士嘅幻想，皆因呢班老婆任老公點玩都得，着情趣內衣，得！玩皮鞭甚至走埋後門，亦得！仲要佢哋係專業級，呢啲咪皇帝級享受囉！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

碟評：單係老婆係脫星呢條橋已經夠晒吸引，而《My Wife Is My Pornstar #3》及《Biggest Tits Of Bangbros #3》正好滿足男士嘅幻想，尤其主打巨乳脫星嘅後者，胸奴千祈咪錯過！不過講到真實感，《POV Dreams #1》卻係套必睇嘅四仔。

撰文：魂