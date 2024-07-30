睇片學英文：誘人玫瑰 熱情如火

送花向女伴示愛，玫瑰係好多人嘅首選，事關背後隱藏住令人一睇就明嘅花語，但原來玫瑰嘅英文「Rose」亦同性愛有關，係咪估唔到呢！

Rose Buds 胸前小花蕾 講起玫瑰，好多人都會諗起玫瑰花蕾，事關可以用嚟沖茶、製造精華油等，用途多多，勢估唔到佢嘅英文「Rose Buds」亦有唔同用法，就係暗指女性胸前嘅小乳點。講起呢兩粒小花蕾，當女性處於性興奮狀態，乳頭一般會硬起嚟，而有調查更發現，部分女性單靠刺激乳頭已能獲得性高潮。

Rose 一級舒暢 有調查指反向騎乘位係歐美3大人氣性愛體位之一，原來「Rose」正正係呢一招嘅升呢版。玩法同一般反向騎乘位差唔多，分別在於女方喺進行騎乘時，對腳唔係擘大而係合埋。性學家話，呢個動作會令蜜洞變得緊緻，提升活塞運動所帶嚟嘅快感，而且喺騎乘過程中，能夠慳番唔少力，可以話係過癮又易玩。

《Her Red Rose》浪漫纏綿 玫瑰同愛情嘅關係密不可分，而呢套由21 Sextury Video喺2023年推出嘅四仔《Her Red Rose》亦同愛情有關。影片搵嚟美艷脫星Ginebra Bellucci、Alexis Crystal、Karry Slot同Kate Rich孭飛，故事講述熱戀中嘅女郎喺一個平靜嘅早上，被男友撻着慾火，繼而喺床上纏綿。片廠坦言呢套四仔以愛情故事嚟包裝，由慢節奏嘅前戲開始，每個鏡頭都務求拍出浪漫情懷，難怪呢套四仔唔止男人鍾意，女人亦好啱睇！

同場加映：薔薇夫人被凌辱 日本人稱玫瑰為薔薇，而所謂「薔薇美人」係指高貴而堅強嘅索女，之但係佢哋一旦喺AV出現，往往成為賤男凌辱嘅對象，就好似片廠KMP喺2019年推出嘅人氣作《牢獄的薔薇夫人 完全屈服與放棄》，當中由篠田優、美丘里美同真島薰飾演嘅薔薇美人，落入奸人之手，慘被連番凌辱，就算性格再倔強，始終都要屈服。據片廠表示，呢類劇情可以激發AV迷嘅慾望，所以相關題材先至會長拍長有！

撰文：魂