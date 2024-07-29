色日放送：古銅色辣妹 野性奔放

好多女仔都保持白雪雪嘅肌膚，覺得曬黑之後就唔夠吸引！不過AV業界資深人士神仙乙就唔認同，因為日本AV界當中有好多古銅色辣妹，唔單止活力十足，而且野性又奔放，熱愛同男士瘋狂床戰，真係吸引力爆燈呀！

榨乾M男 喺PLANET PLUS出品嘅《滿足素人M男的甜美癡女》入面，廠方派出人氣辣妹乙愛麗絲親身到訪素人M男嘅屋企，然後逐一同佢哋上床激戰！而每個M男都有不同願望，例如想被乙愛麗絲嘅泉水噴到成面濕晒，又或者想感受腳仔擦槍、顏面騎乘嘅滋味，而乙愛麗絲統統都會為佢哋完成願望，之不過阿妹唔係咁容易滿足，誓要將對方榨乾為止！

突破規則 由片廠GLORY QUEST炮製嘅作品《巨乳黑GAL癡女來到你家》，講述椿梨花係社區一帶出名嘅應召女郎，因為佢靚女又大波，而且熱情如火，令客人有賓至如歸嘅感覺。當收到預約，梨花就會準時到達客人嘅屋企，先喺玄關位吹奏一曲，之後為客人侍浴，再上床做足各種前戲。雖然公司規定唔可以同客人埋牙床戰，但係梨花好多時都唔守規則，一於同客人打真軍兼中出收場！

接受挑戰 於KMP推出嘅《從AIKA的口中忍耐就能夠中出》當中，AIKA係當今最強嘅涉谷系辣妹，覺得同專業男優激戰已經了無新意，決定招募幾個素人男演出。不過要同呢位天后級女優床戰，先要接受挑戰，如果能夠捱得過AIKA嘅超絕口技5分鐘而冇走火，就可以嚟個埋身肉搏，最後亦有唔少素人男憑意志成功過關，上床同天后過招！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：好多女仔都以為肌膚雪白先靚，其實古銅膚色一樣咁吸引，就好似今日為大家介紹嘅「古銅辣妹系列」咁，當中嘅辣妹熱情奔放又野性迷人！喺3部作品中，本仙最鍾意乙愛麗絲主演嘅《滿足素人M男的甜美癡女》，原因係阿妹狀態極佳，身材豐滿，演出又有火，最重要嘅係佢同素人男玩盡各種前戲及體位，仲要連番潮吹噴水，令作品精彩度滿分！

撰文：賢