今夜一丁：泰國索模 嫵媚Fit爆

「嫵媚」呢兩字相信大家都識，但其實係點解呢？透過泰國性感模特兒Rawinrata Nithisanantiphak嘅寫真，相信令你有一番體會，甚至被佢嘅嫵媚魅力深深吸引，搞到不能自拔呀！

最佳示範 嫵媚嘅意思，係形容女性姿態嬌媚動人嘅樣子，舉止神態極具吸引力，令男士神魂顛倒。但係每個人對舉止迷人同吸引力嘅睇法都唔同，有冇乜嘢例子可以畀大家參考一下呢？當然有啦，好似出生於泰國曼谷嘅Rawinrata Nithisanantiphak咁，身材前凸後趷超火辣，舉手投足都媚態十足，絕對係凸顯女性嫵媚嘅最佳人辦，欣賞埋佢嘅性感寫真，更係別有一番動人魅力。

佢喺模界出道短短3年，憑住迷人外形而火速上位，成為人氣模特兒，其社交帳號同樣人氣爆燈，擁有逾10萬粉絲，皆因佢經常派福利，令人大飽眼福！而佢之所以引人注意，而且表現得游刃有餘，原來係同佢入行前嘅工作有關。

人氣急升 投身模特兒界之前，佢喺模特兒事務所負責公關及培訓工作，久而久之便識得唔少模特兒技巧，加上佢亦有涉足網絡營銷工作關係，故此為佢日後進軍網紅界奠下基礎。不過點解佢後來會投身模界呢？原來隨住佢接觸模特兒工作愈耐，發現自己愈有興趣，便決定投身其中。

出道初期佢以時裝模特兒工作為主，其後演出唔少內衣及泳衣騷，以性感形象示人後，為佢嘅事業迎嚟突破，同時隨住寫真尺度愈嚟愈大，人氣水漲船高，吸金力幾何級提升。

Profile

出生地：曼谷

身高：165cm

三圍：35E-24-35

社交網站 憑住性感寫真，不但令Rawinrata Nithisanantiphak人氣爆發，早前開設埋OnlyFans帳號嘅佢，更向會員獻上大尺度寫真，更係令唔少粉絲話正！

撰文：魂