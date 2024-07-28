色日放送：高竇之花 撻着變淫娃

好多男仔都話香港女仔特別高竇，唔係咁易溝，AV業界資深人士神仙乙就表示，原因可能係唔識得投其所好，滿足唔到女方嘅要求啫！好似日本AV界嘅「高嶺之花系列」咁，當中嘅女主角外表冷艷高傲，搞到男人唔敢接近，但原來只要撻着佢哋嘅慾火，即刻可以將冰山劈開，令佢哋變成飢渴淫娃！

喜獲慰藉 於Madonna推出嘅《只有我知道高嶺女上司的秘密》當中，身為公司經理嘅吉澤友貴，為咗爭取好表現而不擇手段，因而與同事關係變差，最慘就係冇時間陪老公，搞到夫妻不和。有一晚，友貴如常留喺公司加班，期間男下屬大雄上前噓寒問暖，後來更加嚟個霸王硬上弓，而長期處於空虛寂寞嘅友貴，喺大雄身上得到無比滿足，自此兩人經常加班，甚至去酒店開房瘋狂交歡！

秘密戀人 喺SOD出品嘅《社內美人變態的真面目》入面，神木麗喺一間廣告創作公司做行政人員，雖然生得靚女又身材高挑，但為人高竇，令同事對佢敬而遠之，只得男職員亮平咁抵得諗肯陪佢加班！事實上，亮平早已溝掂咗神木麗，雙方仲成為秘密戀人，而亮平之所以能夠奪得神木麗嘅芳心，全憑強勁嘅雄風，令麗妹喺床上高潮迭起！

借醉床戰 片廠S1製作嘅《送女上司回家後慾望大爆發》，講述山手梨愛係一位下屬眾多嘅女高層，待人冷漠又睇唔起男人。呢日終於完成咗大Project，於是梨愛請客去居酒屋消遣，慰勞下屬，期間梨愛飲醉咗，男下屬京介就將佢帶到酒店休息，而見梨愛秀色可餐，京介就忍唔住做出不軌行為，然而梨愛卻相當受落，仲配合京介展開激烈床戰！

撰文：賢