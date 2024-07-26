色日放送：伊織菴 挺奶殺入建築界

好多日本寫真女優成名之後，銳意擴展事業範疇，有啲做演員拍戲，有啲做歌手登台，亦有女優去夜店做DJ，至於身材嬌滴滴嘅伊織菴，近期就成功殺入建築界喇！

二次元Body 日本寫真界人才輩出，除咗有好多美艷迷人嘅索女，亦有女優擁有正到超越大家想像範圍嘅極品身材，好似有「靈長類最強Body」之稱嘅染谷有香，擁有5呎9吋高挑身材，而且仲有一對長腿以及豐隆G奶，真係正到啪啪聲！

至於今日同大家見面嘅伊織菴，身高雖然同有香差一大截，僅得5呎細細粒，但係激凸胴體一樣令人大感驚訝，原因係菴妹體態纖巧，條腰得22吋咁幼，然而上圍卻有一對天然G奶，認真係廟細燈籠大，難怪被稱為「二次元Body」，因為以前呢種身材只可以從二次元嘅動漫女角色身上先至搵得到呀！

回歸本行 伊織菴喺2018年投身寫真女優行列，由於其身材實在太吸引，甫出道便備受廣大寫真迷嘅注目，不過因為種種條件未能配合之下，令佢到最近先至完成一大心願，就係推出個人寫真集喇！亦因為推出首本寫真集實屬難得，所以菴妹喺演出上會挑戰個人露出極限，想大飽眼福的話，大家千祈唔好錯過喇！

除咗拍寫真，近期伊織菴亦相當受建築界歡迎，唔少業界活動都會搵佢做活動女郎及宣傳嘉賓，點解菴妹會同建築界扯上關係呢？原來佢係修讀建築業相關課程出身，畢業之後亦喺建築公司打過工，所以搵呢位有美色又有相關知識嘅美人兒絕對係相得益彰！

社交網站 伊織菴喺寫真界依然極為活躍，從其社交網當中就可以留意到阿妹幾時參加攝影活動以及為雜誌拍寫真，當然亦可以順便欣賞到佢嘅火辣寫真照啦！

Profile 年齡：25歲

身高：5呎

三圍：35G-22-35

撰文：賢