洋媚女子：隔牆有耳 妙在不言中

有冇試過明知隔牆有耳，仍然忍唔住要同性伴曳曳？想知道箇中滋味有幾刺激，千祈咪錯過今次介紹嘅3套四仔作品！

斯文淫娃 外表斯文嘅淫娃，你見過未？現實生活比較少有，但四仔入面多到數唔晒，淨係呢套由Elegant Angel出品嘅《Nerdy Girls #4》，已經可以搵到一大班！影片係四仔名導Sid Knox自編自導之作，而為咗令片中嘅脫星Scarlit Scandal、Madi Collins、Katie Kush同Jackie Hoff睇起嚟更似書蟲，特登搵嚟星級造型師幫手化妝。故事講述呢班女仔睇得鹹書多，搞到慾火焚身，竟然懶理隔籬房瞓緊覺嘅父母會否聽到，跟書友喺房內偷歡。畫面香艷又刺激，當年初嘗雲雨情嘅回憶返晒嚟！

慾火失控 人妻唔止偷食，仲邀約情夫返屋企同老公一齊食飯，真係色膽包天！點解呢位人妻咁大膽？睇睇由Bellesa Films製作嘅《I Can't Help It #4》，謎底就會解開！呢套以人妻出軌為題材嘅四仔，由名導Jacky St. James主理，搵嚟Ella Reese、Holly Day、Mona Wales等人氣熟女參演，故事講述好色人妻長期受老公冷落，忍唔住勾搭老公好友，而且慾火燒到一發不可收拾，喺某次家中飯局，索性趁老公飲大幾杯，偷偷喺廚房曳曳，嗰種刺激程度，作為旁觀者都會睇到心跳加速。

少女情懷 有人話「少女情懷總是詩」，但原來唔一定係「詩」，有可能係癡女個「癡」！至於可以點癡法，不妨透過Pure Passion製作嘅《Broken Vows #11》搵答案。影片由4位未夠20歲嘅脫星演出，包括Rissa May、Kay Lovely、Mina Luxx同Venice Rose，明顯主打青春活力。故事講述呢班少女對性愛充滿幻想，喺初嘗禁果之後，食過翻尋味，奈何家教森嚴，想偷歡並非易事，直至某個晚上，父母同朋友喺客廳聚餐，終於有機可乘。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：曳曳時想叫又唔敢叫，呢種體驗真奇妙！呢3套四仔都以偷歡為主題，刺激度不相伯仲，其中《Broken Vows #11》搵嚟一班青春癡女孭飛，可以話係活力十足。另一班化身書蟲嘅脫星，喺《Nerdy Girls #4》一片亦有精彩演出，絕對值得捧場。

撰文：魂