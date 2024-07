洋媚女子：隔牆有耳 妙在不言中

慾火失控

人妻唔止偷食,仲邀約情夫返屋企同老公一齊食飯,真係色膽包天!點解呢位人妻咁大膽?睇睇由Bellesa Films製作嘅《I Can't Help It #4》,謎底就會解開!呢套以人妻出軌為題材嘅四仔,由名導Jacky St. James主理,搵嚟Ella Reese、Holly Day、Mona Wales等人氣熟女參演,故事講述好色人妻長期受老公冷落,忍唔住勾搭老公好友,而且慾火燒到一發不可收拾,喺某次家中飯局,索性趁老公飲大幾杯,偷偷喺廚房曳曳,嗰種刺激程度,作為旁觀者都會睇到心跳加速。