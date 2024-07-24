歡樂性講堂：擔心淪為逐臭之夫

Q：我是27歲男性，收藏了一個很久的秘密，就是喜歡聞到女性的汗味。如果身邊的女性塗了香水，那種香味混雜汗味，更令我不期然會心生好感。但別誤會，我從沒做出冒犯的行徑，有時我還會理性地告訴自己不要迷戀那些汗酸細菌的味道，很怕被恥笑。我想，會不會為此而盲目去追求女性？請解答我的疑惑，謝謝。阿健

A：人類對不同的人物對象，究竟容易產生好感或厭惡，其實並不止受着外貌、性情、溝通模式所牽引，當中還包括一些不為人平常所留意的隱藏細節，那便是嗅、味、視、聽、觸，此五感同時發揮作用，使人產生共鳴或敬而遠之的反應。五感之中，嗅覺雖然是相對地不起眼的感官元素，然而它還是起着令人動情的作用，這亦掀起了科學界爭論人類的「犁鼻器」功能究竟退化了沒有？「犁鼻器」位於口腔內上顎頂部，存在於很多哺乳類和爬蟲類身上。犁鼻神經屬嗅覺分支，它有着讓身體進行化學訊息溝通的功能，可將特定的嗅覺訊息，如求愛、密切的社交行為關聯之訊息直達腦部，刺激腦部發出求偶的執行指令。科學界有一方認為人類不會有動物鼻子的行為，因「犁鼻器」會在胎兒發育時期自行退化；而另一方則認為「犁鼻器」功能隱隱尚存，不然的話，何以塗香水或費洛蒙會觸發性吸引力？這也解釋了何以有少數女性特別喜歡親近陽剛型男性在健身房或戶外汗流浹背的形象，不只因為身體線條，還包括汗水的刺激反應。