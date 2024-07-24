今夜一丁：荷蘭混血索模 「峰」情萬種

講到混血索女相信大家都見過唔少，而呢位來自荷蘭嘅混血性感網紅兼裸模Sephora Noori，男士見到佢一定會暈晒大浪，皆因佢身材超火辣，集巨乳、纖腰、美股於一身，加埋風情萬種嘅氣質及笑容，令男人慾火上升！

非同凡響 每個國家都有索女，尤其係混血美女嘅獨有魅力，實在令人着迷，其中就有呢位出生於荷蘭阿姆斯特丹嘅Sephora Noori，佢嘅混血魅力更係非同凡響。唔知單憑佢嘅外形，大家又估唔估到佢擁有邊兩個國家嘅血統呢？答案就意大利及阿富汗，難怪佢滲透出一股中東女性獨有美態，加上意大利嘅優雅氣質，更係令佢散發出與別不同嘅味道，配合埋前凸後趷嘅火辣身材，可謂天生模特兒材料。

不過據Sephora Noori稱，其實佢自細嘅夢想係成為一位音樂家，原來佢好鍾意拉小提琴，仲參加過音樂比賽，而且獲得唔少獎項。既然係咁，點解佢後來做咗性感網紅同裸模呢？

人氣強勁 性格外向嘅Sephora Noori，除咗鍾意拉小提琴，亦喜歡游水同旅行，每次去到唔同地方都會着上比堅尼影番輯靚相留念，跟住佢會將相片放上IG公諸同好，憑住性感魅力及誘人身材，不但令粉絲數字不斷上升，更吸引到模特兒事務所嘅注意，就係咁，喺2021年便投身模界。

由於佢身材出眾，加上唔介意行性感路線，入行之後拍攝唔少火辣寫真，眼見人氣隨之暴增，於是佢把心一橫，決定為著名男士雜誌拍攝一輯半裸寫真，自此佢紅遍歐美，成為人氣最強嘅裸模之一！後來佢亦乘勢開設OnlyFans帳號，為會員獻限制級寫真，吸金力同佢嘅魅力一樣咁強呀！

社交網站

Sephora Noori憑住獨特嘅混血兒氣質，不但成為炙手可熱嘅裸模，而佢嘅網紅事業更係愈做愈勁，喺短短兩年多間，單係IG粉絲已超過88萬，有望於今年內衝破百萬！

Profile

出生地：阿姆斯特丹

身高：162cm

三圍：35F-24-35

撰文：魂