今夜一丁：大久保櫻子 120%透明感美乳

好多寫真女優都希望有機會拍劇，特別係XX超人、XX戰隊呢類特撮片集，事關過往有幸演出嘅女藝人往往能一躍成為人氣演員，好似今日為大家介紹嘅大久保櫻子，正正係其中一位成功例子。

嫩白好波 俗語有話「一白遮三醜」，一個女仔肌膚鮮嫩雪白，通常容易啲吸引異性，若然樣又靚、身材又正，更加有條件成為萬人迷，今年25歲嘅大久保櫻子就有辦你睇。出生於日本神奈川縣嘅櫻子，天生有一副標致又可愛嘅面孔，氣質清純又無邪氣，一雙水汪汪又亮麗嘅大眼睛更加係電力十足，笑起上嚟仲令人有如沐春風嘅感覺！講到身材，櫻子嘅體態凹凸有致，心口有對質感天然嘅G奶，而最迷人之處在於肌膚鮮嫩，白裏透紅，更有人形容其透明感高達120%，所以拍出嚟嘅寫真作品有令人一睇再睇嘅衝動！

挑戰裸體 曾經以兒童演員身份拍過劇嘅櫻子，喺2017年重新踏足演藝圈，當時仲係讀緊大學，因為執到支好籌，有機會喺特撮片集《宇宙戰隊九連者》中飾演蝘蜓綠戰士一角，好快就為人認識。之後阿妹不斷獲得拍劇同拍電影嘅機會，作品包括《刑事7人》、《科搜研之女》、《客廳裏的松永先生》等等，近年佢仲喺深夜劇《禁果》中突破自己嘅玉女形象作激情床上演出添！

另外，自從憑拍劇上位，櫻子好快獲雜誌邀請拍攝水着寫真，因而順勢進軍寫真界。由於阿妹相當有觀眾緣，首本個人寫真集《SAKURAKO》反應理想，旋即成為水着界新貴，亦因為人氣愈嚟愈高，仲獲得日本時裝品牌邀請擔任模特兒。值得一提，櫻子將會推出第4本寫真集，聽聞會首次挑戰半身赤裸演出，究竟裸露程度有幾激？等寫真集推出嘅時候就會知。

社交網站 大久保櫻子經常有電視劇播出，想知道相關消息，可以登入其社交網，入面仲會搵到唔少性感悅目嘅靚相。

Profile 年齡：25歲

身高：5呎1吋

三圍：35G-23-34

撰文：賢