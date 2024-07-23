睇片學英文：春「夢」成真 興奮過人

人人都會發夢，最令人回味嘅事，莫過於喺夢中同情人風流快活！今日就同大家喺情色世界中尋「夢（Dream）」，快感絕對比起發春夢實在得多！

Virgins Dream 另有意思 好多少男都夢想自己能為心儀目標破處，甚至有所謂處女情意結，但同「Virgins Dream」呢個情色俚語喺意思上有啲出入，亦唔係解作處女嘅夢想，正確解釋係指嗰啲因為胯下兵器有用武之地而自鳴得意嘅男士，係咪好難估呢？

講起夢，點可以唔講吓春夢呢？有調查發現，所有男性都曾做過春夢，通常喺15歲至30歲發得最頻密，但就唔係所有女性都會發春夢，而且多數喺30歲至50歲呢個年齡階段最常見。值得一提，春夢係一種無意識行為，非人力所能控制。

Dream 後進體位 性愛體位花樣多多，發夢都估唔到有一招叫做「Dream」！當然同發夢冇關，但就可以令推車仔嘅愛好者獲得更非凡嘅曳曳體驗。首先，女方要跪喺梳化上，面向靠背、趷起屁股同合埋大髀，等企喺身後嘅男方可以進行活塞動作。據性學家話，呢招後進式體位比一般推車仔更刺激，皆因女方要夾實雙腿，令蜜洞變得緊緻，大大提升抽送過程產生嘅摩擦度，從而令雙方都得到更強嘅快感。若然喺女方面前放一面大鏡，令男女雙方睇到自己喺曳曳時嘅表情，就會更加刺激！

《Dream Girl》 邂逅女神 遇上夢中情人，你會點做？由Pure Taboo喺2022年推出嘅《Dream Girl》，就話畀大家知，為咗追求夢中情人，男人可以去到幾盡！影片由Kenna James同Vanna Bardot呢兩位脫界女神主演，故事講述男主角係一單官司嘅重要證人，喺審訊期間有幸邂逅夢中情人Kenna James，正當兩人打得火熱，卻發現女方嘅特殊身份對自己相當不利。喺愛情與利益之間，男主角會作出乜嘢選擇？憑住出色嘅劇情，令呢套作品喺AVN等多個頒獎禮上獲得最佳編劇等提名，四仔迷又點可以錯過呢？

同場加映：《Catch The Dream》三后列陣 天后級女優主演嘅AV固然要睇，而呢套由Peters MAX喺2020年推出嘅《Catch The Dream》更加非睇不可，事關一次過可以睇到波多野結衣、大槻響同佐藤乃乃果呢3位AV界天后嘅精彩演出，實在係可一不可再！首先，當年嘅波多野結衣已經係人氣強勁嘅索女，加埋「挑逗女王」嘅大槻響，仲有萌味十足嘅「最強眼鏡娘」佐藤乃乃果，真係各有賣點，仲要佢哋喺床上互相切磋，誘惑程度可想而知，就連身經百戰嘅波多野結衣都話，從未諗過同兩位女優曳曳會咁正！好可惜，3位女優嘅合作只此一次，令呢套話題之作顯得更珍貴。

撰文：魂