色日放送：豐滿多肉 最啱縱慾

時下好多女仔都認為瘦就係靚，瘦就有吸引力，其實咁諗真係錯晒！AV業界資深人士神仙乙表示，體態豐滿嘅女仔更加吸引男人，更加能夠撩起佢哋嘅慾望！唔信大可以欣賞一下日本AV界嘅一班「惠體」女優。「惠體」即係猶如獲得天上恩賜嘅胴體，體態豐滿得嚟有曲線美，而且有晒豐乳肥臀，男人見到真係慾火高漲、愛不釋手呀！

神奇胸夾 喺kawaii*出品嘅《棉花糖中出追擊挾射》當中，白石渚喺一間男士按摩店嘅人氣名列前茅，原因除咗係白石渚甜美又親切，仲擁有一副豐滿惠體，更重要係白石渚招呼客人嘅時候夠晒貼身，貼身到打埋真軍！雖然嚟到嘅男客人好多都身心俱疲，但係只要經過白石渚細心嘅精油按摩，然後再用其肉地軟彈嘅巨乳貼實客人，係男人都慾火高漲，白石渚隨後會自動自覺玩起騎乘為彼此帶來快感！若然客人太快完事都唔使怕，因為白石渚都知道一次唔夠過癮，自會施展神奇嘅胸夾絕技，令客人可以梅開二度！

額外服務 Moodyz推出嘅《心地良好肉感酒吧女郎》入面，未來呢位身材豐滿嘅可愛妹待人親切，喺酒吧做女侍應不知幾受客人歡迎，不過未來為酒吧帶來咁多捧場客仲有一個原因，就係佢好樂意為客人提供額外服務。只要客人幫襯佢買多幾杯酒，然後再暗示想同佢床戰，未來都會應邀同客人上酒店炮房，滿足晒佢哋嘅慾望！

惹火尤物 由Fitch製作嘅《被要求模仿尷尬不堪的極限泳裝的女職員》，瀨田一花係一位泳衣製作公司嘅女職員，由於公司請唔到模特兒展示新款泳衣，於是高層就要求身材惹火嘅一花客串做模特兒喇！雖然一花好怕醜，但喺高層嘅花言巧語之下最終答應！眾高層見佢換上火辣誘人嘅泳衣，不禁色心大起！好快就有高層對一花伸出祿山之爪，果然成功令一花慾火高漲，同高層上演床戰！自此，眾高層就成日要求一花試泳衣，目的當然係為咗趁機會一親芳澤，享受呢位豐滿美人嘅胴體啦！

專家評語

代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：男人總係無肉不歡，食飯要大魚大肉，睇AV都要求女優有肉地，本仙都係一樣，所以相當鍾意今次介紹嘅惠體女優！喺呢3部作品當中，本仙最欣賞白石渚主演嘅《棉花糖中出追擊挾射》，原因係白石渚甜美豐滿，同男優大玩波地推油真係令人睇落舒服過癮，而佢嘅胸夾表演一樣刺激感十足，加埋片場有多次中出場面，令作品更添興奮！

撰文：賢