喜雙飛：妹系魅力 靈活有火

喺夏天呢個熱情洋溢嘅日子，最易令人聯想到充滿青春活力嘅少女，佢哋玩起上嚟更係一撻即着火氣十足，就好似今日進行大比併嘅兩位妹系AV女優咁，朝氣勃勃，床上表現靈活有勁，究竟鬥到最後佢哋邊個會勝出呢？

迷倒副社長 喺大學修讀幼兒教育科目嘅宮島芽衣，畢業之後，本來諗住投身教育界，點知見到SOD招募女優，於是膽粗粗去面試，芽衣憑住纖巧身形同白滑肌膚，加上身上散發着一股妹系氣息，連副社長高岡哲也都被佢迷倒，結果成功喺一千名應徵者當中脫穎而出，獲得一份專屬合約，就係咁，成為咗AV女優。

而芽衣諗住拍兩部作品就引退，然後去外國留學，不過因為疫情關係，令佢迫於無奈取消留學計劃，惟有繼續拍AV搵食。至於佢嘅演出相當值得大家欣賞，因為佢能夠發揮青春活力，同男優砌到唔識停之外，仲招數多多，而且動作靈活，尤其係騎乘時腰腿都咁有力，換轉由男優從後猛攻，芽衣亦會運用腰力配合臀部嘅彈性迎合動作，令整個交歡過程極為悅目！

宮島芽衣

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：34F-23-34

重量級L奶 提到日本AV界充滿妹系魅力嘅女優，AV廠Ideapocket歷來都有唔少，好似梓光莉、桃乃木香奈等，初出道時青春可愛，而佢哋嘅師妹庵姬花亦係一樣。今年22歲嘅姬花，賣點除咗氣質可愛溫馴外，仲有心口一對純天然重量級L奶，每邊胸都有個頭咁大，絕對係震撼視覺，難怪佢被形容為視覺刺激超越AI美女！

不過，姬花比起好多妹系女優優勝，唔係單靠L奶，皆因佢由出道以來表現愈來愈好，而且仲好識得發揮妹系魅力，朝氣勃勃又可愛嘅形象，甚討人歡喜。仲有喺演出時，佢經常流露出好奇嘅眼神接近男優，然後又怕怕醜醜咁同對方做出各種床上招式，而且動作流暢，令人睇得好暢快！

庵姬花

年齡：22歲

身高：5呎1吋

三圍：39L-25-35

第1回合：鬥外形 庵姬花樣子可愛，而且擁有一對純天然重量級L奶，的確係令人流晒口水！而宮島芽衣雖然冇佢咁大波，但係心口對F奶都唔細，而且胴體纖巧又肌膚雪白，同樣咁吸引。

第2回合：鬥戲路 宮島芽衣係SOD旗下嘅女優，而S廠一向題材創新，令佢喺演出上有好多發揮，扮怕醜妹又得，扮演頑皮小惡魔亦得。至於庵姬花喺Ideapocket發展嘅時候戲路廣闊，最近轉投到Madonna仲走輕熟女路線，所以呢個回合都係打和！

第3回合：鬥表現 庵姬花青春活潑，喺床上全程主動招呼男優，亦冇話唔夠氣力，不過宮島芽衣身材輕盈，而且四肢靈活，喺床上動作發揮得更有勁度同速度，睇落更有活力！

Report：宮島芽衣勝 庵姬花有對天然爆乳，表演胸夾相當精彩，加上樣子可愛甜美，確係相當優質。然而宮島芽衣身材纖巧，每次都瞓晒身夠落力演出，誓要將男優榨乾咁款，認真有火，所以稍勝一籌！

撰文：賢