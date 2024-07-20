洋媚女子：偽文青現形曳曳到天光

成身書卷味嘅女文青係好多男士心目中嘅「夢中情人」，事關佢哋往往畀到人一種「可遠觀而不可褻玩」嘅印象，但其實外表斯文，內裏可以勁Open，特別係遇着以下一班偽文青，真係可以曳曳到天明！

芳心寂寞 樣靚身材正，呢啲女仔理應忙於拍拖，因咩事經常捧住書揭吓揭吓？好明顯係冇人溝，內心不知幾咁空虛。正如四仔片廠Devil's Film嘅新作《Closet Cum-Guzzler》，當中一班好有書卷味嘅靚女，之所以沉醉於字海中，主要原因係異性緣麻麻，直至某個晚上終於有機會曳曳，二話不說就將手上嘅書本掉低，仲興奮到即刻擒住性伴，反應極其亢奮。話時話有份參演嘅Haley Reed、Nicole Doshi、Chanel Camryn同Kali Roses，簡直將女仔對性嘅饑渴感完美展現，值得一讚。

色誘渠匠 雖然話文學可以陶冶性情，但對於天生淫蕩嘅女仔嚟講，單靠睇吓書，實在好難撲熄內心嘅慾火，情況就好似New Sensations出品嘅四仔《Sex Crazed Teens #6》，片中嘅索女只要稍加挑逗，獸性就會原形畢露！片廠特別搵嚟Devon Green、Britt Blair、Amber Moore等青春脫星扮演書蟲，故事講述佢哋喺屋企刨書，突然慾火上升，咁啱渠匠上門做工程，於是忍唔住露出狼相，係咁勾引對方打番場友誼波。青春肉體加埋狂野演出，相信好多四仔迷都會話正。

作家迷思 人總會有啲想像力，更何況係作家，乜嘢天馬行空嘅情節都可以寫得出，唔到你唔服！呢套由Dane Jones推出嘅新作《Leave Nothing To The Imagination》，講述情色女作家為咗寫出扣人心弦嘅情慾故事，腦海經常幻想各種四級劇情，之後發現自己慢慢將幻想同現實混淆。面對複雜嘅情慾關係，女作家有啲不知所措，但又樂此不疲，內心相當矛盾。影片嘅劇情超乎想像咁狂野，配合Marilyn Sugar、Charlie Red、Alecia Fox等人氣脫星嘅精彩演繹，實在冇理由唔捧場。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：有人話當女仔發起姣上嚟，比男仔仲要鹹濕，就連女文青都唔例外，一上到床，成個人唔同晒，今次介紹嘅3套四仔就有辦你睇，特別係《Sex Crazed Teens #6》同《Closet Cum-Guzzler》，當中嘅情慾演出夠晒狂野。至於《Leave Nothing To The Imagination》就勝在劇情有趣，令人有意外驚喜。

撰文：魂