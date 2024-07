洋媚女子：偽文青現形曳曳到天光

作家迷思

人總會有啲想像力,更何況係作家,乜嘢天馬行空嘅情節都可以寫得出,唔到你唔服!呢套由Dane Jones推出嘅新作《Leave Nothing To The Imagination》,講述情色女作家為咗寫出扣人心弦嘅情慾故事,腦海經常幻想各種四級劇情,之後發現自己慢慢將幻想同現實混淆。面對複雜嘅情慾關係,女作家有啲不知所措,但又樂此不疲,內心相當矛盾。影片嘅劇情超乎想像咁狂野,配合Marilyn Sugar、Charlie Red、Alecia Fox等人氣脫星嘅精彩演繹,實在冇理由唔捧場。