今夜一丁：岸明日香G奶女神多窿路

人生總會出現一啲威脅，不得不正視，強如超人一樣會懼怕氪氣石，而喺日本寫真界威咗12年嘅岸明日香，亦無時無刻面對同行威脅，但佢恃住魅力非凡，加埋百足咁多爪，表現得一啲都唔怯！

國寶級身材 喺日本寫真界有唔少年過三十依然狀態十足嘅魅力女神，擁有一張姊系面孔嘅岸明日香都算係代表人物之一。今年33歲嘅明日香，出道拍寫真已經有12個年頭，但狀態Keep得相當好，個樣仲愈嚟愈靚，比起初出道時多咗一份韻味，真係愈睇愈令人心動！另一方面，佢嘅身材亦比起初出道時弗咗好多，贅肉大減之餘，上圍對G奶一啲都無縮水，實在令人羨慕又妒忌，亦難怪被稱為國寶級寫真女神！

百足咁多爪 講起上嚟，岸明日香投身寫真女優行列已經係2012年嘅事，並憑住一對驕人木瓜奶而打響名堂，好快就搵到機會上電視，除咗頻頻亮相綜藝節目，又有份參與影視演出，同埋為乳類食品品牌擔任代言人。另外，明日香嘅口才了得，試過做電台節目主持同格鬥賽評述，可謂多才多藝。雖然明日香喺多方面都有唔錯嘅發展，但佢不忘初心，一直都有拍寫真，近期仲接連推出多輯數碼寫真集，一展迷人風韻！值得一提，明日香喺早前接受訪問，點評了多位表現出色嘅後輩，仲話近期人氣急升嘅九頭身美女齋藤恭代係最大威脅！不過，筆者深信，以明日香嘅實力，就算威脅再大，暫時都難以撼動佢喺寫真界嘅地位！

社交網站 瓣瓣掂嘅岸明日香，拍寫真之餘，仲識得演戲、唱歌、做主持兼煮嘢食，等閒之輩確係好難威脅到佢。想知佢嘅最新動向，登入其社交網，就會搵到答案。

Profile 年齡：33歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-23-34

撰文：賢