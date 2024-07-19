色日放送：緊身裙誘惑凸顯曲線

女仔着得密實唔代表吸引力大減，好似緊身裙咁，同競泳水着一樣能夠凸顯身材曲線，而且激凸誘人，所以日本AV界除咗有「競泳水着系列」，仲有「緊身裙系列」同樣受AV迷歡迎！

主動貼近 片廠S1製作嘅《緊身裙店員讓人不知不覺中勃起》，講述小宵虎南係一間時裝店售貨員，每日都穿着緊身裙招呼客人，令男士睇到眼甘甘，而南妹知道對方被誘惑之後，就會主動將身體貼近，然後拉對方入試身室進行激烈「互動」，如果對方生得靚仔的話，虎南仲會約對方去開房，盡情享受高潮快感！

奉旨勾佬 喺Ideapocket出品嘅《隱藏變態人妻的誘惑》入面，天海翼又索又好床技，但係佢老公唔單止唔識欣賞，仲有啲心理變態，叫老婆去勾佬之餘，仲要將過程拍低畀佢睇添！翼妹為咗滿足老公嘅慾望，於是換上緊身裙勾引男街坊返屋企激戰，而佢發覺咁做樂趣十足，後來更加一次過勾引兩個男人大玩3P添！

發情網紅 於E-BODY推出嘅《公然炫耀無自覺着衣巨乳》當中，小坂陽葵飾演網紅，最鍾意一身緊身打扮拍攝歌舞片，由於上圍激凸，跳舞時巨乳不停搖晃，吸引到好多網民支持！為咗帶嚟新鮮感，葵妹走到街上拍片，惹來唔少男士駐足欣賞，有部分更加睇到慾火高漲，忍唔住向陽葵求歡添！而葵妹最欣賞呢啲咁有膽識嘅男人，一於喺鏡頭背後跟對方激戰連場。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺呢3部作品當中，本仙最鍾意小宵虎南主演嘅《緊身裙店員讓人不知不覺中勃起》，原因係虎南又靚女又好波，胴體相當婀娜，着上緊身裙極之誘人，而作品以時裝店為背景，予人現實感覺，加上有不同男客人喺店內出現被虎南誘惑，令人睇得投入又過癮！

撰文：賢