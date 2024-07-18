今夜一丁：吉田伶香上封面露「峰」芒

入得演藝圈，無人唔想爭取多啲曝光率，但要成為影視作品主角或雜誌封面人物，絕對唔容易，能夠做得到，當然係有番咁上下實力啦！好似寫真界新紮小花吉田伶香，入行冇幾耐已榮登封面女郎，可謂潛力無限！

樣甜好波 好多日本寫真女優之所以願意犧牲色相作性感演出，原因好簡單，就係博出名、爭上位，好想效法前輩小池榮子，有機會躋身影視圈。而喺同一時間，有唔少女優由影視圈轉戰寫真界，希望利用自己嘅天賦本錢嚟提升人氣，撈多幾瓣，今日為大家介紹嘅吉田伶香就係後者。

現年22歲嘅伶香，有一副美人胚子，長相甜美之餘，仲要成日露出無邪氣笑容，望落好有親切感。最難得嘅係，阿妹嘅身材玲瓏浮凸，心口對E奶質感軟綿，可輕易夾出一條事業線，難怪佢初次換上水着拍寫真已令人眼前一亮，仲獲得「衝擊之Good Body」呢個外號。

自小入行 吉田伶香好細個就參加模特兒選拔活動「Kirachalle 2013」，喺兒童組別獲得亞軍之後，隨即展開模特兒生涯，跟住仲被安排接受演藝訓練，結果順利做埋演員。據伶香表示，小時候嘅志願係跟隨爸爸嘅步伐，喺醫藥科技界別發展，而且做藝人嘅經歷比想像中辛苦，尤其係接受訓練期間，成日要由山形縣嘅屋企去到東京，可謂山長水遠，之不過做落咗又覺得幾OK，特別係睇到自己有份演出嘅電視劇同電影，嗰份成就感更加係難以形容！

最近伶香又多咗樣滿足感，就係加入寫真界冇幾耐，已成功做咗雜誌封面女郎，仲好快會推出寫真映像作品添，相信佢嘅人氣將會進一步上升！

社交網站 加入寫真界冇幾耐嘅吉田伶香，除咗喺社交網分享自己嘅生活點滴，亦會向網友派吓福利，上載部分性感靚相，想感受佢嘅可愛一面，就要多啲Click入去睇吓。

Profile 年齡：22歲

身高：5呎3吋

三圍：34-23-34

撰文：賢