歡樂性講堂：性早熟的煩惱

Q：我想查詢性早熟的問題，女兒才9歲已來初經，令我很擔心，回想自己的初潮是12歲，滿以為女兒也會年紀稍大才有的，現在她變得連日常也易怒和發脾氣，這是不是跟性早熟有關？需要看醫生嗎？已來初經還可治療嗎？擔心的家長

A：性早熟是指孩子尚處於兒童期，在一般性發育年齡之前已出現第二性徵和性發育。整體兩性的性早熟機率為0.6%，以女生較多見，是男生的9倍。目前通常定義，第二性徵和性發育年齡比普遍年齡提早2年或以上的差異，例如女生在8歲便有第二性徵發育和10歲前來初經，男孩在9歲已經性發育，可評定為性早熟。

由於性早熟成因涉及多種因素，包括先天和後天如家族遺傳、腦下垂體分泌、賀爾蒙影響、飲食作息，甚至是腦部隱疾等等。當子女出現性早熟現象，家長應盡快安排全面的身體檢查，醫生會透過血液檢查、尿液檢查等，確定性早熟成因，如腦下垂體異常分泌可引發中樞性性早熟、性腺激素激增，導致女生過早進入青春期和開始初經。

性早熟是反常的生理現象，除影響正常的生理發展節奏，其引發骨骼發育過快，卻又停頓太快，最終身高可能會偏矮，子宮和卵巢等內生殖器官過早發育，也會增加日後的性健康風險。此外，心理發展方面，年紀尚少面對青春期，女生難以承受身體劇變，易生焦慮、自卑、壓力、難以分享、難融入同齡友儕圈子的孤單感，繼而觸發情緒不穩。女兒情緒常波動，面臨的有生理轉變、經期不適、經前綜合症情況，還牽涉到心理不安，需要疏導。

家長的支援必不可少，初經雖是性早熟的主要表現，但仍可接受治療，除西醫診斷，亦可考慮中醫療程，按女生的體質特點，採用中藥調理、針灸、推拿等方式，以調節內分泌失衡從而控制性早熟的症狀，調理情志，改善女生的身心狀態。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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