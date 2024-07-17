今夜一丁：Alix Lynx碩士脫星 狂野放蕩

咪以為四仔脫星都係得個殼而冇內涵，其實當中有唔少高材生，好似來自美國嘅Alix Lynx唔單止樣靚身材正，而且仲擁有碩士學位，絕對係美貌與智慧兼備。

才貌兼備 Alix Lynx係四仔界數一數二高學歷嘅脫星，除咗擁有電視廣播學士學位，仲擁有社交媒體行銷MBA碩士學位，絕對係有樣有波有內涵呀！不過，有人話做脫星根本唔需要學歷，只要演技好、床技精同呻吟聲叫得響亮，加埋前凸後趷嘅身材，必定深受四仔迷歡迎，作品賣個滿堂紅。只係Alix Lynx並唔認同呢個講法，皆因佢正係憑住專業知識而成為非一般脫星，令事業屢創高峰，而且吸金力強。

話時話，既然佢擁有咁高學歷，點解唔從商反而投身脫星界呢？Alix Lynx其實好嚮往花花世界嘅生活，尤其係多姿多采嘅性生活，更係令佢着迷。佢曾經喺一間公關公司任職經理，跟住又轉工去到社交媒體擔任顧問，卻喺獲聘後先知原來呢間公司係從事成人直播工作，就係咁，成為佢人生轉捩點。

戀物女王 佢坦言最初只係抱住玩玩吓嘅心態去做，卻估唔到憑住迷人嘅外形，喺短時間內火速爆紅，人氣急升。跟住冇機耐被著名四仔片廠Hustler睇中，重金禮聘佢下海拍四仔，喺金錢誘惑下，佢便答應演出處女作《Bonnie Rotten Bounty Hunter》，正式投身脫星界。

之後，佢演出多部戀物題材嘅作品，全部都獲得極佳銷量，更喺四仔頒獎禮上獲提名「最佳脫星」，雖然最終未能獲獎，但係亦奪得「最佳戀物女王」及「最佳野性蕩女」獎項，足見實力強勁。對於喺四仔界嘅成就，Alix Lynx認為除咗因為自己外形索爆外，仲有佢懂得營運網絡平台及直播媒體，令曝光率大增，成功吸納更多粉絲。

社交網站

既係人氣脫星，又係成人網紅嘅Alix Lynx，曾喺訪問中透露現時月入達6位數字，而所憑嘅唔單止係迷人美貌及身材，更在於有生意頭腦，近年密密跟其他成人網紅合作嘅佢，事業有望再闖高峰。

Profile

出生地：美國

身高：162cm

三圍：34E-23-34

撰文：魂