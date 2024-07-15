今夜一丁：烏克蘭尤物 夢想成真

正所謂「機會係留畀有準備嘅人」，好似來自烏克蘭嘅Leanna Bartlett咁，有樣有身材已經贏在起跑線，但係佢仍然努力充實自己，做足準備抓緊機會，唔單止能夠達成模特兒夢想，仲成為人氣網紅，絕對係值得大家學習嘅對象。

不怕艱苦 出生於烏克蘭赫爾松嘅Leanna Bartlett，唔單止五官標致迷人，更擁有高挑嘅身材，自細夢想係成為模特兒，可惜遭到家人反對，認為做模特兒冇出色。為咗圓夢，大學畢業後便隻身遠赴美國發展，希望能夠名利雙收。

由於佢嘅母語係烏克蘭語，深知要學懂一口流利嘅英語才能喺美國站穩陣腳，所以佢喺餐廳做兼職賺取英語班學費同生活費。Leanna Bartlett表示當其時嘅生活相當艱苦，但係為咗生計同夢想，惟有咬緊牙關捱過去。不過機會總會留畀有準備嘅人，有日佢喺海灘曬太陽時，突然有星探問佢有冇興趣做模特兒，嗰一刻佢真係開心到不得了，二話不說便應承，而佢亦夢想成真，展開模特兒事業。

努力進修 Leanna Bartlett憑住迷人樣貌及玲瓏浮凸嘅身材，出道冇耐，不但先後喺多個美國時裝展上亮相，同時得到海外登台演出嘅機會，連佢都冇諗過事業會發展得咁順利。

雖然工作機會不斷，但佢仍不忘努力充實自己，修讀西班牙語、德語等課程外，又參加模特兒進修班，令自己嘅演出水平得到提升。與此同時，佢積極經營社交帳號，並分享性感寫真照，希望有更多人欣賞到佢嘅魅力。然而，佢卻估唔到自己竟然爆紅，唔單止有商品搵佢做網絡代言，更被電影公司睇中邀請佢參演電影。被問到會否開設OnlyFans帳號時，Leanna Bartlett坦言並未有計劃，反而對開設餐廳更有興趣喎！

社交網站

Leanna Bartlett不但樣靚身材正，而且仲相當有生活品味，而呢點單從佢經常喺IG分享靚酒、美食及旅遊心得，便知道佢家陣幾咁識歎！

Profile

出生地：赫爾松

身高：175cm

三圍：34F-23-35

撰文：魂