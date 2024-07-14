有性趣：小鮮肉兵器更長？

男士兵器嘅平均長度，竟然係一代比一代長？有西班牙泌尿科醫生表示認同，同時安慰男士們唔使太過擔心兵器長度被比下去。

來自西班牙嘅泌尿科醫生Blanca Madurga喺早前推出嘅著作《Todo Lo Que Necesitas Saber Sobre El Pene Y Nunca Te Atreviste A Preguntar》中指出，現今男士嘅平均兵器長度為12至15cm，數字比50年前平均長度為長，原因係同飲食習慣改變有關，喺成長期間吸收更多蛋白質，現代年輕人唔止生得比較高，兵器亦變得更長。

不過Blanca Madurga卻表示，男士其實唔使擔心兵器唔夠長，皆因兵器喺硬直下嘅長度，只要超過6cm便能滿足到女士嘅需要，因為女性嘅陰道長約10cm，快感帶只集中喺前面三分之一區域，故此毋須過分關注兵器嘅長度，反而應注意床上技巧。此外，Blanca Madurga認同兵器大細，跟鼻子大細之間嘅關係，原因在於兵器及鼻子喺母體內發育程度，均同母親嘅睪固酮水平有關。