喜雙飛：薄身巨乳 仙魔大戰

究竟仙氣女神吸引啲，定係火辣小妖精更加誘人呢？今日一於嚟個仙魔對決，佢哋就係來自俄羅斯嘅Valenti Vitell，以及加拿大嘅Rolyatis Taylor，兩女有着唔同嘅氣質，但同樣擁有薄身巨乳嘅身材，睇吓邊個更啱你心水啦！

紅遍歐洲 出生於俄羅斯西部城市克拉斯諾達爾嘅Valenti Vitell，天生麗質、五官標致，喺大學時期已兼職做模特兒，憑住迷人仙氣及火辣身材而獲得相當高嘅人氣，畢業後，佢便正式投身模特兒界，更參加過模特兒比賽，並奪得「最佳身材獎」，足見佢嘅身材Fit到漏，而佢亦唔吝嗇美好身段，拍攝過唔少大尺度寫真，亦憑住呢啲寫真令佢紅遍歐洲。

Valenti對自己嘅要求相當高，為咗令身材更Fit，積極鍛煉身體，結果不但練出結實又渾圓嘅蜜桃臀，更練出腹肌同馬甲線，佢亦將鍛煉成果分享到社交帳號，成功吸納更高人氣，亦乘勢喺會員平台Fansly開設帳號，為粉絲送上極限露出寫真，盡情吸金。

Valenti Vitell

出生地：俄羅斯

身高：172cm

三圍：34E-22-34

運動健將 正所謂「男人唔壞，女人唔愛」，但其實對男士嚟講，又何嘗唔係覺得火辣小妖精更加吸引呢？佢哋唔單止魅力過人，身材更係前凸後趷，簡直令男士欲罷不能，好似出生於加拿大溫哥華嘅Rolyatis Taylor就係最佳人辦。

作為人氣性感Coser兼網紅嘅佢，憑住大尺度兼「胸」猛造型，真係吸睛無比，而且充分展現佢色氣十足嘅妖媚氣質。不過大家一定估唔到，原來佢係學霸一名，唔單止讀書叻，同時亦係運動健將，尤其擅長玩體操，名副其實係動靜皆宜，而佢自細夢想係做教師，只係一次偶然機會下，跟Cosplay迷嘅朋友開始做打機直播，勾起佢對Cosplay及網紅嘅興趣，從此佢便化身成性感女Coser，以大尺度性感迷倒眾生。

Rolyatis Taylor

出生地：加拿大

身高：165cm

三圍：33E-23-34

第1回合：鬥Cup數 活躍於模界嘅Valenti Vitell及Cosplay紅人Rolyatis Taylor，之所以深受男士歡迎，同佢哋對巨乳有直接關係。講到乳量，Valenti Vitell嘅34E車頭燈又大又渾圓堅挺，對比Rolyatis Taylor嘅33E上圍，稍勝一籌。

第2回合：鬥人氣 話晒兩位索女都係網紅，自然要比併一下人氣，Valenti Vitell嘅Twitter有超過7萬粉絲，IG粉絲更多達218萬，至於Rolyatis Taylor嘅兩個社交平台合共擁有233萬粉絲，所以呢個回合勝。

第3回合：鬥纖腰 雖然Rolyatis Taylor嘅23吋腰圍夠纖幼，但係拍埋Valenti Vitell嘅22吋黃蜂腰，難免輸咗少少。事實上，Valenti Vitell條腰唔止夠幼，仲要相當結實，皆因佢每日進行至少3小時健身，難怪身材Fit到漏。

Report：難分高下 仙氣十足嘅Valenti Vitell，絕對係樣靚身材正，擄獲唔少男士嘅歡心，而經常以大尺度Cosplay造型影寫真嘅Rolyatis Taylor，則以「胸」猛小妖精嘅形象令男士心動，最重要係兩人嘅身材同樣咁正，真係難分高下，所以兩個都咁鍾意，啱晒心水呀！

撰文：魂