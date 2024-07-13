洋媚女子：暑熱難耐出浴爽歪歪

過咗小暑，好快又到大暑，天氣熱到爆，大家有冇沖多咗涼，令自己涼快一啲呢？之不過，有陣時就算沖凍水涼，都可以令人產生㷫合合嘅感覺，想知箇中原因，只要睇咗以下四仔就會恍然大悟！

香汗誘惑 熱到成身汗，唔沖番個靚涼又點對得住自己，更何況洗白白嘅過程仲有餘興節目添！講緊嘅係《Fresh & Frisky》嘅劇情，呢套由21 Sextury Video製作嘅四仔，講述片中4位青春脫星Holly Molly、Lana Bunny、Nicole Love同Zlata Shine出咗去Shopping，返到屋企諗住第一時間沖涼，咁啱同居男友出現，聞到女友充滿汗味嘅內衣，興奮到要喺女友面前露械，跟住發生乜嘢事，相信大家都估到吧！

鴛鴦戲水 要打破人與人之間嘅隔膜，方法有好多，但出到鴛鴦戲水呢一招，似乎淨係四仔先會發生。呢套由Naughty America推出嘅《Wives On Vacation #2》，搵嚟人氣熟女脫星Heather Vahn、Chanel Preston同Alison Tyler參演，而為咗完美展現佢哋嘅魅力，片廠喺劇情鋪排上做咗唔少工夫。故事講述呢班熟女被老公冷落，後來喺健身室跟小鮮肉撻着，點知對方喺緊張關頭唔識點應對，搞到場面尷尷尬尬，幸好身為人妻嘅佢哋，經驗豐富，於是以成身汗味為藉口，邀請對方共浴，雙方關係亦出現突破性發展。

癡女登場 有性學家話男女共浴可以增進感情，呢套《Busty #31》就有辦你睇！作為片廠Nubile Films嘅人氣系列，演出陣容絕對唔失禮，包括Kimberly Simon、Lady Lyne、Josephine Jackson等多位胸部發達嘅靚女，佢哋唔止身材出眾，仲係現今癡女系脫星嘅代表人物，可想而知片中嘅床戰演出有幾咁狂野。故事講述佢哋陪男友做運動，見到對方成身汗，梗係要表現出自己體貼嘅一面，原本諗住幫手沖吓身，點知搞到慾火急升，竟然以巨乳作浴棉，結果雙方又喺浴室進行另一場更刺激嘅運動。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：見到異性剝晒衫褲沖涼，確係好易令人產生曳曳嘅念頭，所以類似嘅情節經常會喺四仔出現，分別只在於脫星嘅外形同身材夠唔夠吸引。喺3套四仔中，《Busty #31》勝在波濤洶湧，而且嗰班巨乳脫星係出咗名嘅癡女，演出風格夠晒狂野。當然，《Fresh & Frisky》同《Wives On Vacation #2》亦屬高質之作，值得捧場。

撰文：賢