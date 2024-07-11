洋媚女子：運動女郎 乳搖激盪

大型體育賽事即將舉行，運動員都磨拳擦掌爭奪獎牌，原來四仔脫星早已化身運動員進行較量，只係拚搏地方唔係賽場，而係喺床上，過程激烈又精彩，令觀眾睇得興奮無比！

高嶺「峰」雲 高爾夫球賽點解會同情慾扯上關係？想知嘅話，就要睇Devil's Film製作嘅《Push My Buttons》。由幾位人氣脫星Eva Maxim、Summer Hart等參演，故事講眾女係高球賽選手，為咗奪得高額冠軍獎金，唔止喺球嶺上分高下，仲喺場外施展美人計，以身體換取比賽優勢，如此波譎雲詭嘅比賽，究竟最後邊個會成為勝利者呢？

泳后秘密 每位泳手都有一套保持狀態嘅方法，只係喺Vixen炮製嘅《Icons》中嘅泳后，佢哋嘅方法卻係相當四級。當中脫星演出陣容可謂星光熠熠，泳池交歡場面更係必睇位，講泳后喺人前Cool到爆，但私底下卻係極之淫蕩，每次出賽前都會盡情曳曳，跟住以最佳狀態去比賽。不過對四仔迷嚟講，睇到班脫星高潮迭起，至係最正嘅官能享受呀！

曳曳減壓 正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，運動員台下唔止要努力，減壓亦相當重要，由片廠DORCEL推出嘅《Hard》便以此為題材，幾位巨臀脫星飾演舉重運動員，佢哋為咗比賽不停鍛煉，同時佢哋都有秘密減壓方法，就係搵男人曳曳，有人鍾意大隻仔，有人則鍾情瘦骨男，不過無論係邊類型，畀佢哋蹂躪過，肯定唔止腳仔軟咁簡單呀！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：體育類四仔嘅重點唔係體育，而係睇肉！講到肉光四射，今次3套推介作品唔止極具官能刺激，而且仲各有特色，好似以巨臀為賣點嘅《Hard》，作為「股」民當然要捧場啦！而鍾意睇索女嘅話，《Icons》係首選，若然喜歡睇劇情，《Push My Buttons》一定可以滿足到你！

撰文：魂