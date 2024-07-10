今夜一丁：泰國女神DJ 胸襲舞台

正所謂「女大十八變」，呢句話套用喺泰國性感網紅兼夜店DJ Aizy身上，就最適合不過，事關兩年前以清純玉女形象示人嘅佢，點估到今日竟然會變成辣度十足嘅性感女神呢？

特辣級別 一般嚟講，辣度分別有小辣、中辣、大辣，而泰國夜店就有「特辣級」女DJ，足見佢哋真係辣度十足呀！呢班女DJ唔單止憑住高超打碟技巧成為舞台上嘅焦點，加埋酥胸半露嘅性感造型，喺強勁音樂節奏下手舞足蹈，齋睇佢哋心口對巨乳激烈搖盪，已經係一件賞心悅目嘅事，難怪近年成為夜店寵兒嘅DJ Aizy，每晚登場都會令男士興奮莫名！

不過大家睇過佢喺社交帳號上分享嘅寫真照，係咪有啲似曾相識呢？原來佢正係性感模特兒Alisa Rattanachawangkul，猶記得幾年前喺泰國模界出道嘅佢，憑住清純形象加上激凸上圍，甫出道便即成為眾人焦點，當時嘅佢不但喺寫真界薄有名氣，同時佢亦從事網絡打機直播工作，兼具一流打機技術及出色口才，令人氣不斷飆升。

激情四射 當其時活躍模界嘅佢，後來形象慢慢變得冶艷之餘，寫真嘅性感度亦與日俱增，相信佢已經積極改變自己嘅形象。後來佢便以「DJ Aizy」之名喺夜店演出，並夥拍幾位同樣外形高質、性感嫵媚嘅模特兒組成演出團隊，經常到夜店出騷。

「特辣級」呢三個字絕對唔係亂噏，除咗以比堅尼造型打碟，仲會喺舞台上獻舞，演出更是激情且吸睛。至於有幾激？跳跳吓，對波彈彈吓呢啲只係碎料，重頭戲在於佢嘅挑逗性十足舞姿，自我撫慰加上趴低搖乳，搞到網民都話想即刻飛去泰國捧場！由當日嘅純情玉女，到今日嘅夜店女神，DJ Aizy呢種變化真心正！

Profile

出生地：曼谷

身高：157cm

三圍：36G-23-35

社交網站

雖然DJ Aizy積極喺夜店搵銀，但其實佢一直並未停下模特兒工作，縱然寫真嘅尺度冇佢喺夜店演出咁大，卻多咗一份女人味，散發着另一股魅力。

撰文：魂