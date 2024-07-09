睇片學英文：「捉」緊時機 快活無比

想喺情場上做個成功嘅偷心者，最緊要識得捕捉機會，而要喺性方面得到滿足，更需要識得「捉（Catch）」呢個動作，點解？睇埋落去，你咪明囉！

Catch A Bird 另有暗示 如果女伴忽然話想同你「Catch A Bird」，對方未必真係想同你去捉雀仔，事關佢可能講緊情色俚語，暗示想拿出你嘅兵器吹奏一番。如果想為女伴進行口愛，又可以點講呢？答案係「Catch An Oyster」，只要諗吓生蠔係點嘅樣，一啲都唔難明！

講起口愛，係人都知開始之前要清潔私處，但原來刷牙都好緊要，因為有研究指出，口腔有機會比私處更污糟！另外，事前含吓抗菌漱口水10至30秒，都有助減少口腔內細菌。

Catch 球上花式 一對慾火焚身嘅男女，加埋一個瑜伽波，有乜嘢性愛體位啱玩？答案只係一個字：「Catch」。玩法唔算複雜，女方先瞓喺瑜伽波上面，男方就跪喺個波側邊，雙手抱住女方兩腿，只要將兵器瞄準蜜洞，就可以進行活塞運動。性學家話女方喺保持平衡嘅過程中，可以鍛煉到核心肌肉同大腿肌肉，加上雙腿緊夾嘅關係，蜜洞變得更加緊緻，雙方都會獲得強烈嘅快感！如果女士怕攰嘅話，只要用雙手撐地就冇問題！

《How To Catch A Cougar》 馴服潑婦 俗語有話：「爛佬怕潑婦」，若然真係要同潑婦正面交鋒，點算好？片廠Penthouse喺2016年推出咗一套四仔叫《How To Catch A Cougar》，當中嘅情節好有參考價值。影片由Andre Madness執導，兼且搵嚟4位人氣熟女Sarah Vandella、Cherie DeVille、Bianca Breeze同Ray Veness演出，故事講述男主角透過網絡交友程式溝到呢班熟女，殊不知一上到床，佢哋嘅火爆性格即時現晒形，於是決定硬碰硬嘅男主角使出渾身解數，終於成功將潑婦馴服。值得一提，呢套四仔唔止銷量好，仲喺四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出、最佳劇本等提名。

同場加映：捕獲女賊凜音桃花 喺現實生活中，賊仔落網，通常只係接受法律制裁，但由索女凜音桃花化身嘅女賊，卻因為失手被擒而遭受多番凌辱。講緊嘅係AV作品《捕獲女賊》嘅劇情，呢套影片由KIRei喺2020年推出，故事講述凜音桃花喺某個晚上潛入豪宅爆格，點知被鹹濕男主人捉到正，肉隨砧板上，惟有硬食各種懲罰啦！

講起呢位女賊，2018年以S1專屬女優身份出道，憑住39I爆乳而成名，之後轉做企劃單體女優，挾住高人氣密密演出，而呢套片可以話係佢嘅代表作之一。

撰文：魂