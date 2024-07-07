喜雙飛：溫柔索姐姐 床上狂又野

其實好多男人都需要有慈愛嘅母性去治愈弱小嘅心靈，喺日本AV界就有唔少溫柔又身材激凸嘅索姐姐，為男士們提供充滿治愈感覺嘅演出，而佢哋上到床態度又會變得好狂野，好似翼舞同小花暖咁，今日佢哋更進行大比併，睇吓邊個實力最強啦！

高挑火辣 翼舞雖然今年只係25歲，但係已經好有女人味，散發出成熟感覺，所以被歸類為姊系女優。佢五官標致，氣質綺麗迷人，真係靚過唔少當紅嘅一線日本女星。身材方面，更係屬模特兒級數，身高5呎5吋夠晒高挑，唔單止腰幼腿長，上圍仲擁有一對D奶，加埋滑溜又緊緻嘅肌膚，呢副胴體的確夠晒火辣吸睛！

據稱翼舞本來有條件可以做寫真女優，之不過佢覺得拍AV會更容易走紅，可以衝出日本畀更多人認識，而另一個原因就係可以滿足私慾，所以喺2021年便決定下海，並成為AV大廠S1嘅專屬女優。佢坦言喺少女時期曾偷睇叔父收埋嘅鹹碟，仲模仿當中AV女優嘅自娛動作，從而培養出每日自娛嘅習慣，性慾仲愈來愈強，拍AV正好搵班雄赳赳嘅男優滿足自己嘅慾望喇！

翼舞

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：36D-23-34

叫好叫座 小花暖人如其名，貌美如花之餘，仲散發出一股親切氣息，令人感到很暖心，同時仲身材豐滿又肌膚鮮嫩，心口對吊鐘形美巨乳更係相當吸睛，獲得唔少人讚賞！

佢喺2021年以SOD新人身份出道，由於美貌同身材都咁出眾，因而備受注目，處女作更成為AV銷售排行榜第1位，之後推出嘅作品亦獲得AV迷支持，其中呢套《當我脫掉初戀女友的衣服時》更加連績3星期佔據周間銷量榜冠軍添！小花暖嘅作品之所以叫好叫座，當然係因為演出夠精彩，佢最擅長扮演溫柔而飢渴嘅姐姐角色，以溫和手法令男優為佢獻出所有精力，令人睇得窩心又興奮，值得再三回味。

小花暖

年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：36F-24-35

第1回合：鬥招呼 翼舞作為姊系女優，好識得以溫柔手段招呼男優，但係小花暖嘅手法同態度溫柔之餘，仲有一種體貼呵護嘅意態，令人睇得更為心醉神迷。

第2回合：鬥身材 小花暖肌膚嫩白又身材豐滿，最近條腰仲成功減咗一吋，睇落更加曲線玲瓏。至於翼舞身材高挑又夠弗，而且肉地結實，加埋對D奶，吸睛度十足，所以呢個回合打和！

第3回合：鬥表現 小花暖嘅動作可柔亦可剛，當佢發揮狂野本色時，可以見到佢以粗魯手法引爆男優。不過翼舞就更勝一籌，原因係佢貼實男優「互動」嘅時候，動作更靈活更有力量，誓要將對方榨乾咁款！

Report：難分高下 翼舞同小花暖兩個都生得綺麗迷人，而且身材都係咁吸睛，演出方面一樣有演技有床技，兩位都係男士們心目中嘅極品，真係好難分高下，所以呢次比併一於就打和啦！

撰文：賢