洋媚女子：私人海島淫亂大派對

喺私人海島搞性愛派對，現實生活中都唔係未聽過，但就唔係人人有機會參與，想知內裏嘅情況有幾淫亂？千祈咪錯過今次介紹嘅3套四仔作品！

野戰連場 以海島為主題嘅四仔往往有個共通點，就係點都會整番場男女大混戰，由GotFilled出品嘅《Huge Creampies #10》亦唔例外。影片搵嚟3位巨乳脫星孭飛，包括Armani Black、Lilly Bell同Arabelle Raphael，除咗重頭戲4王戰3后之外，每位脫星嘅Solo演出亦各有賣點，尤其係胸前有一對34E車頭燈嘅Armani Black最令人印象難忘，故事講述佢相約閨密去海島玩，結果衰遲到，被罰要喺海灘上同型男當眾曳曳，本身係淫娃嘅佢玩到不知幾興奮，仲話要梅開二度添！

德國出品 美國四仔睇得多，德國出品又睇過未？呢套由German Tramps精心製作嘅《Blissful Sexual Adventure》，唔單止可以畀大家見識吓德國四仔嘅風味，仲可以欣賞到Zoe Diamond、Lena Moreno、Sophie Logan、Ashley Dark等人氣脫星嘅驕人身材，加埋拍攝團隊去咗西班牙度假勝地馬略卡島取景，可謂落足本。雖然呢套四仔冇乜劇情可言，由頭到尾都係啪啪啪，但勝在不斷轉場景同玩法，先喺遊艇激戰，跟住係海灘群戰，後尾又嚟個分組曳曳，可以話極盡官能刺激。

放蕩之旅 受情殤困擾，有咩方法可以令當事人忘卻一切？由四仔片廠Private炮製嘅《Trip Of My Life》就話畀大家知，可以嚟一趟放蕩無比嘅海島之旅。影片由擅長拍攝劇情類四仔嘅Xavi Rocka執導，並搵嚟Agatha Vega、Anna Polina、Cherry Kiss等人氣脫星參演。故事講述富二代Agatha Vega為安慰剛離婚嘅閨蜜Cherry Kiss，暗中安排多位型男喺島上全裸侍候，經過連番激烈交鋒，真係乜嘢煩惱都會唔記得晒！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：今次介紹嘅四仔可以話係各有賣點，其中《Trip Of My Life》遠赴私人海島取景，睇得出片廠嘅誠意，而講到揼本，德國出品嘅《Blissful Sexual Adventure》亦不遑多讓，去到西班牙拍攝，相當認真。至於《Huge Creampies #10》就以巨乳脫星掛帥，啱晒「胸奴」嘅胃口。

撰文：魂