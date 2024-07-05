色日放送：桃花旺到痹興奮起雙飛

運氣話嚟就嚟，不過對於好多人嚟講，財運旺都不及桃花運旺咁好！AV業界資深人士神仙乙亦表示認同，因為好多男人都係好色之徒，如果好似日本AV界「起雙飛系列」入面嘅男主角咁，同時被兩位火辣佳人睇中，再嚟個床上3P混戰，真係死而無憾呀！

守得雲開 於Materiall推出嘅《接載醉酒陪酒孃的經歷》當中，德叔曾經係一位家財千萬嘅富豪，可惜生意失敗搞到要做番打工仔，輾轉間仲去到以前成日幫襯嘅夜總會做司機，每晚負責接載陪酒孃返屋企。雖然係咁，但係德叔依然努力工作，仲對飲醉酒嘅陪酒孃照顧有加。有一晚，德叔接載有坂唯嘅時候，發覺佢醉醺醺兼喺後座自娛，仲主動懇求德叔予以滿足，德叔為人為到底，當然唔會拒絕啦！第二晚接載夏夜繪琉又係咁，而兩女對德叔嘅雄風念念不忘，更加一齊約埋德叔大玩3P添！

美女爭寵 片廠Moodyz製作嘅《W高級陪酒孃過剩的性接待》，講述卓哥係一位背景神秘嘅超級富豪，最近經常幫襯一家高級夜總會，點名黑木玲奈、橘瑪麗兩位大波美人招呼自己，而兩女為咗取得卓哥嘅歡心，不惜破壞公司規矩，喺房內同卓哥大玩3P，睇吓邊個嘅床上功夫最能夠令卓哥開心！雖然兩女都施盡渾身解數，但係卓哥仲未揀到邊個做正印後宮，所以一於約佢哋再去開房，試多幾次先下決定。

鄉下仔出城 喺Madonna出品嘅《W美腿佳人與田舍童貞男中出約會》入面，肥頭耷耳嘅亮平第一次由鄉下地方去到東京呢個繁華大城市見識，卻遇上北条麻妃及武藤彩香兩位美熟女，而兩女對亮平相當感興趣，於是上前勾搭，而仲係青頭仔嘅亮平被迷到暈得一陣陣，兼聽晒佢哋話！好彩兩女唔係壞人，兼帶亮平四處遊覽，之但係去到不同地方都會搵機會搞搞震，最後就去到酒店瘋狂地上演3P激戰，盡情從亮平身上榨取快感！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺呢3部作品當中，本仙最鍾意夏夜繪琉、有坂唯主演嘅《接載醉酒陪酒孃的經歷》，原因係兩位女優演出夠放蕩之餘，故事鋪陳有心思，先講男主角做富豪，再講佢生意失敗淪落到做司機，最後卻得到兩位索女同時寵幸，道盡人生起落波折，真係令人睇到百般滋味在心頭！

撰文：賢