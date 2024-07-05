今夜一丁：四棲俄妹「峰」騷吸金

由宅女變成性感女Coser，之後踩入裸模界，再挾住人氣投身脫星界及成人網紅界，令事業攀上高峰，吸金力更係強勁，而呢位四棲辣妹就係來自俄羅斯嘅Octokuro喇！

放棄夢想 如果有人問10年前嘅Octokuro，會否諗過有朝一日成為炙手可熱嘅脫星及成人網紅，相信佢一定會耍手擰頭，皆因當時仍讀緊高中嘅佢，其實係宅女一名，真係估佢唔到！

呢位出生於俄羅斯莫斯科嘅魅力女郎，坦言當時嘅生活相當簡單，就係返學同放學，而回到家後唔係睇漫畫就係打機。雖然Octokuro嘅生活宅到爆，但其實佢有一個夢想，就係希望將來成為一位獸醫，可惜發現自己對貓狗毛敏感，只好放棄，跟住佢就將目標放喺平面設計上，雖然後來被嚴格嘅父母強迫喺大學讀法律，但畢業後佢選擇做修圖師，亦因為咁，成為佢涉足Cosplay界嘅轉捩點。原來Octokuro當時經常為Coser嘅寫真修圖，加上本身鍾愛動漫及電玩，令佢愈嚟愈愛上角色扮演，最終佢便決定投身Cosplay界，搖身一變成為Coser。

堅持性感 Octokuro憑住火辣身材不但好快喺Cosplay界走紅，更拍攝一系列性感Cosplay寫真，令人氣極速飆升，之後佢更盡地一舖，推出多輯大尺度寫真，幾乎全裸示人。雖然受到家人強烈反對，不過非但冇令佢收斂之餘，更索性踩入裸模界。而憑住裸模界及成人Cosplay寫真嘅人氣，2020年時佢毅然投身四仔界，並為成人影片網站Manyvids演出處女作《4 Girls and 1 Guy》。成為脫星後，不但令佢嘅成人事業再創高峰，更燃起佢對營運OnlyFans帳號嘅興趣，憑住會員限定嘅自製四級影片瘋狂吸金，與此同時，佢先後喺2023年及2024年嘅AVN頒獎禮上獲得「最受歡迎成人內容製作人」及「最受歡迎Coser」兩項提名。至今貴為成人業界小富婆嘅Octokuro稱，最大嘅願望就係跟父母可以開開心心咁食餐飯，真係成功有代價。

社交網站 Octokuro爆紅嘅關鍵跟一對36E爆乳有着密切關係，只係問到佢覺得身上邊個部位最迷人時，坦言係35吋渾圓美股嘅魅力最強，尤其係着上T-Back，更係養眼度爆燈！

Profile 出生地：莫斯科

身高：167cm

三圍：36E-22-35

撰文：魂