洋媚女子：開波先調情玩得更盡興

唱歌跳舞要有節奏感,其實調情亦係一樣,呢番說話係由參演Zero Tolerance Films製作嘅《Taking It In The Booty Like A Champ》,當中一班脫星嘅見解。故事講述小鮮肉被女友投訴欠缺調情技巧,因此搵脫星討教幾招,而秘訣在於節奏感,動作要時快時慢,小鮮肉話頭醒尾,最後變成調情高手。

上床切磋,想享受到無比快感,就一定要搵啱對手,好似呢部Girlsway炮製嘅《The Hardest Job In The World》,搵來Kit Mercer、James Avalon等熟女脫星參演,佢哋嘅床上經驗豐富,調情技巧一流,而且能夠精準表達出自己嘅高潮感覺,對於想提升調情技巧嘅男士嚟講就最啱睇。

簡評:調情技巧講求實用性,只係睇四仔亦要娛樂性,而從呢點嚟睇《Taking It In The Booty Like A Champ》可謂兩者兼備。如果想透視女人心嘅話,《The Hardest Job In The World》嘅熟女脫星經驗豐富,絕對有參考性,想睇星級脫星演繹,就一定唔可以錯過《Idol》喇!