今夜一丁：水崎綾女野性俏嬌娃

就快小暑，大家感唔感受到盛夏嘅熱力呢？而呢個時候嘅最佳節目，莫過於去享受陽光與海灘，分分鐘有機會邂逅到一位擁有古銅色美肌嘅靚女！就好似今日要為大家介紹嘅星級美女水崎綾女，除咗有一身小麥肌，身材仲要係極之惹火添！

身材弗到爆 好多日本寫真女優喺成名之後，總會謀求向其他界別進軍，尤其熱衷以演員身份喺影視圈搵食，踏入35歲嘅水崎綾女，稱得上係其中一個最成功嘅例子。

曾獲一間日本藝能事務所選為五星級女郎嘅綾女，氣質帶幾分成熟同野性，但笑起上嚟又散發出幾分少女嘅青春感。再欣賞埋佢嘅身材，就更加令人精神為之一振，事關成副胴體有肉感得嚟又夠晒結實，上圍對F奶勁有睇頭，襯埋又圓又翹嘅極品美尻，以及一身古銅色肌膚，火辣程度真係唔講得笑！

演技出色 水崎綾女喺幕前演出已經有20年咁耐，當初佢係透過參加第29屆Horipro Talent兼獲得「周刊Young Sunday大獎」而踏上藝能人之路，後來仲拍埋水着寫真，得到「平成生之F奶」呢個稱號。出道以來，綾女嘅發展稱得上係順風順水，曾經演出過特撮片集《特命戰隊Go-Busters》，2013年仲初次突破性感底線，喺電影《猶大》中作裸體演出添！由於演出機會不斷，綾女嘅演技愈嚟愈受認同，2017年終於喺電影《光》入面擔任女主角，而呢部電影仲入圍康城電影節同獲得普世獎！近年，綾女繼續努力拍劇，包括有份參與備受談論嘅《城市獵人》，但佢冇因為咁而放棄寫真事業，早前就推出第7本個人寫真集《glossy eyes》，咁識得照顧一班寫真迷嘅需要，認真唔話得！

社交網站 勁有明星相嘅水崎綾女，經常參與幕前演出，登入其社交網，就會知佢最近有乜嘢影視作品推出，當然仲會搵到部分性感寫真。

Profile 年齡：35歲

身高：5呎4吋

三圍：35-24-36

撰文：賢