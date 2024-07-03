今夜一丁：越南性感網紅 激凸天使

越南女郎性感起嚟，真係會令到男人個心卜卜跳㗎！唔信嘅話，不妨睇吓呢位來自越南河內嘅人氣性感網紅兼模特兒Duyen Hip，其清純氣質及激凸身材，會唔會令你有心動嘅感覺？

仙氣十足 雖然用天使面孔及魔鬼身材嚟形容索女有啲老土，但除咗呢八個字之外，真係諗唔到可以點形容到Duyen Hip嘅魅力有幾正，最重要係佢仙氣十足，足以成為男士心目中嘅女神！出生於越南河內市西湖郡，現居於胡志明市嘅Duyen Hip，大學畢業後便投身模特兒界，好快就獲得相當高嘅人氣，箇中原因，只要睇吓佢喺社交帳號所分享嘅寫真照便會明白晒，迷人樣貌加標致五官，用天使面孔嚟形容絕不為過，而玲瓏浮凸嘅火辣身材，加上性感造型，充分展現出魔鬼級胴體嘅魅力，雖然寫真露肉度十足，但卻無損仙氣，難怪佢能夠成為越南頂流模特兒。

吸金力強 Duyen Hip嘅寫真之所以大部分都係性感嘅內衣造型，皆因佢初出道時主打內衣模特兒工作，憑住亮麗外形，事業發展得如魚得水，而佢亦食住個勢開拓網紅事業，要知道佢嘅內衣寫真本身已經相當吸睛，加上網絡力量更係令佢嘅人氣直線飆升！至於Duyen Hip嘅人氣有幾勁？單憑IG粉絲已超過103萬已可見一斑，當中尚未計算其他社交帳號。憑住過人魅力吸金力亦相當強勁，而佢不但先後為多個化妝及美容產品做網絡代言，更做埋老闆娘經營自家內衣及泳衣品牌，仲親身示範穿着效果，確實有商業頭腦。正如佢嘅座右銘所講，女人有三件事唔可以停落嚟，分別係學習、保養及搵錢，而佢正係最佳示範。

Profile

出生地：西湖郡

身高：165cm

三圍：34F-23-34

社交網站

人索身材正固然吸睛，但想成為百萬網紅嘅話，就要好似Duyen Hip咁不但唔吝嗇魔鬼身材，仲要無私獻上誘人寫真，吸盡男士嘅眼球，想唔人氣爆發都難呀！

撰文：魂