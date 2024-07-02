今夜一丁：岡田紗佳 好波女雀士

講起打牌，係人都想鋪鋪自摸爆棚，贏到開巷，但如果對手太勁，令自己嘅精神難以集中，分分鐘輸到甩褲！邊位高手咁厲害？之唔係雀壇女神岡田紗佳囉，唔係話佢手牌好勁，而係身材太誘人，男雀友見到又點可能唔分心呢？

中日混血兒 喺日本有唔少人以打麻雀為職業，甚至有麻雀聯賽，雲集各路打雀高手，即所謂「雀士」，當中有部分女雀士更加係秀色可餐，理由係呢類選手多數來自寫真界，包括高宮麻里、篠原冴美，同埋今日為大家介紹嘅岡田紗佳。

現年30歲嘅紗佳係一名中日混血兒，父親係日本人，母親就係中國人，細個時曾經喺上海居住，所以能操得一口流利普通話同上海話。話明係雀壇女神，紗佳嘅相貌梗係正喇！五官精緻，肌膚雪白，仲要有一副「役滿Body」，意思指身材各方面都好掂，除咗又高又瘦，仲有齊3大誘人架生，包括一對豐隆堅挺嘅F奶，一個又圓又翹嘅美股，同埋一雙修長美腿，係男士都會為之心動。

初嘗泰國熱 岡田紗佳喺2011年參加第43屆non-no模特兒選秀，順利獲得大獎，之後以模特兒身份發展，擔任時尚雜誌的專屬模特兒，仲試過獲邀為《Tokyo Girls Collection》行天橋。由於阿妹有一副好身材，好快加入寫真女優行列。

除咗拍寫真，紗佳自細受祖母薰陶而鍾意打麻雀，2017年仲正式投身麻雀聯賽，以職業選手身份挑戰各路高手，希望搵多兩個錢。自從成為職業女雀士，阿妹試過喺唔少決定性嘅賽事中食出九子連環、十三么呢類奇牌，所以頻頻成為話題人物！雖然紗佳近年集中火力攻打四方城，但冇忘記到作為寫真女郎嘅責任，於是一有機會就推出寫真集，而為咗拍攝最新推出嘅個人寫真集《おかぴのぴ》，佢仲首次飛到泰國取景添！據紗佳表示，當地嘅天氣實在好熱，有時氣溫更高達攝氏40度，搞到佢差少少頂唔順，難怪拍出嚟嘅相片熱度十足喇！

社交網站 岡田紗佳嘅身材有幾正，大家都有眼見，想唔想見識吓佢手牌有幾勁？登入其社交網，就會知道佢喺麻雀聯賽嘅比賽情況。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎7吋

三圍：34-23-34

撰文：賢