色日放送：睇落好老土 床上冇Say No

正所謂密實姑娘假正經，一個人嘅打扮某程度上可以反映其性格，但係就唔能夠反映事實嘅全部，好似日本AV界嘅「地味女系列」，當中嘅女主角打扮老土唔吸引，但係骨子裏不知幾淫蕩，一旦被撻着上到床做乜都唔會Say No！

露真面目 於Moodyz推出嘅《新人穿着凸顯胸部的衣服在不知不覺中誘惑了我》當中，中山文香喺一間公司做OL，打扮斯文，但就略嫌有點老土，不過因為上圍激凸，成為男同事嘅焦點。有一日，鹹濕男上司忍唔住伸出祿山之爪，點知文香不但唔抗拒，仲相當享受，更主動同上司激戰！之後，文香繼續色誘其他男同事，甚至一次過勾引3個人嚟個4P辦公室混戰添！

遊戲結緣 喺ROYAL出品嘅《王者遊戲中突然靠近的隱密淫蕩巨乳女》入面，汰斗同班朋友喺屋企開派對，期間玩起國王遊戲，有朋友抽中做國王後，就下達一個惡搞命令，要汰斗同五日市芽依同居兩日一夜，而喺相處期間，兩人嘅感情愈來愈好，汰斗更發現芽依除低眼鏡之後原來好靚女，而且仲好大波添！就係咁挑起汰斗嘅慾望去求歡，點知芽依一早已經慾火高漲，於是一拍即合，上演連場床戰。

威脅獻身 由E-BODY炮製嘅《沉默寡言的L Cup女仔是最好的》，講述新田雪係一位文靜又唔起眼嘅小秘書，而男同事和俊卻無意間發現到佢一個秘密，原來雪妺鍾意喺屋企拍猥褻影片上載到網上販賣圖利，於是和俊就以此作威脅，要雪妹獻身以換取保密，雪妹惟有答應要求，包括去爆房激戰，又或換上不同打扮上床等，全部都冇Say No！

專家評語

代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙最鍾意發掘有潛質嘅平凡女仔，就好似今日為大家介紹嘅「地味女系列」，當中打扮老土唔起眼嘅囡囡就最得本仙歡心喇！喺3部作品中，最欣賞五日市芽依主演嘅《王者遊戲中突然靠近的隱密淫蕩巨乳女》，原因係芽依嫩口可愛又好身材，打扮成怕醜老土妹一樣咁吸引，而劇情上慢慢鋪排佢同男主角結緣再發生關係，過程浪漫，感覺好窩心。

撰文：賢