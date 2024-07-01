今夜一丁：混血辣模 才色兼備

索模雖然樣靚身材正，但喺唔少人眼中總係離唔開花瓶嘅印象，覺得佢哋只係得個殼而冇內涵，其實咁諗就大錯特錯喇，好似混血辣模Isabella Buscemi就係才色兼備嘅索女，吸金力更係超強呀！

F級高材生 性感辣模每當推出寫真時，都會吸引到男士嘅目光，原因好簡單，佢哋樣索身材又玲瓏浮凸，加埋超火辣造型更係凸顯魔鬼級身材嘅魅力，試問男人點會唔冧到暈吖！其實模特兒賣弄性感，無非都係想吸盡大家嘅眼球，但卻因此令人覺得佢哋只係得個殼，事實上，當中不乏美貌與智慧並重嘅索模，好似來自美國洛杉磯嘅Isabella Buscemi就係其中一位。

擁有意大利及古巴血統嘅佢，有着與別不同嘅美貌及氣質，加埋口心一對F級胸器，每次着比堅尼影寫真確實分外吸睛。其實呢位索模唔單止外形搶眼，本身亦係一位高材生，畢業於美國著名學府加州大學洛杉磯分校嘅佢，不但聰明過人，更擁有藥理學士學位，名副其實才貌雙全。

火速冒起 既然Isabella Buscemi擁有咁高學歷，點解會走咗去做模特兒，近年仲挾住知名度進軍成人網紅界，開設OnlyFans帳號盡情吸金呢？佢喺接受媒體訪問時表示，今時唔同往日，對女人嚟講，顏值同學識一樣咁重要，所以一定要做個有智慧嘅女人，而佢自細嘅夢想職業就係模特兒。

原來早喺高中時期，佢已開始兼職模特兒工作，大學時更參加過模特兒選美比賽，並獲得優異成績，因此畢業後便順理成章投身模特兒界，而憑住獨特嘅混血魅力，加上前凸後趷嘅誘人身材，令佢火速冒起，而最煞食嘅地方更係佢唔介意拍攝大尺度寫真，誘人甫士令男士想入非非，難怪佢嘅粉絲一直有增無減啦！

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：36F-24-37

社交網站 踏入輕熟之齡嘅Isabella Buscemi，唔止身形愈嚟愈Fit，更散發出濃濃嘅女人味，所影寫真尺度亦愈嚟愈大，係男人都睇到流晒口水呀！

撰文：魂