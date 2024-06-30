色日放送：治療夠貼身 雄風煥然一新

正所謂病向淺中醫，身體有咩問題最緊要積極尋求治療方法去根治，就好似日本AV界嘅「性機能改善系列」咁，當中嘅男士面對雄風問題而苦惱，好彩佢哋搵到貼心又貼身嘅女治療師提供充滿快感嘅療法，成功令雄風煥發！

口技招呼 喺FALENO出品嘅《性依存症口技科》入面，日本社會愈來愈多男人以自慰解決慾火，但係就唔同女人上床，原因係佢哋持久力差，所以感到自卑。好彩有體貼嘅治療專家吉高寧寧幫手，每當有男病人嚟求診，寧寧都會以口技招呼對方，經過多次「治療」後，男士嘅持久力得以提升，寧寧就會同佢哋嚟個肉體交鋒，等佢哋可以真正感受到極上快感！

細心診斷 於SOD推出嘅《大阪的護士解決性問題》當中，西野芹那係一位護士，發現好多男人都患有勃起障礙，於是透過聊天軟件結識有性功能問題嘅男人，然後相約去酒店爆房。上到房之後，芹那好細心咁為對方診斷，然後提供手口刺激，當硬朗起來就會進入正題，喺床上雄風煥發嘅男士，自信心返晒嚟，同時令芹那高潮迭起！

大玩3P 同樣由SOD製作嘅《玉城夏帆提供異常性慾治療》，講述玉城夏帆係治療男人性機能及性慾問題嘅專家，對待嚟求診嘅男士唔單止細心照顧，仲會提供貼身嘅治療，例如每日定時巡房，並提供口舌服務令佢哋重振雄風，之後夏帆便會親身同佢哋床戰，以了解佢哋嘅康復程度，而夏帆更加不辭勞苦大玩3P，以增加治療效率添！

撰文：賢