喜雙飛：兩「紅」相遇 大尺度色誘

網絡世界畀男士睇盡全球美女嘅火辣寫真，就好似今次比併嘅兩位性感網紅，無論樣貌及身材都各有賣點，佢哋分別係來自新西蘭嘅Anna Lisa及泰國嘅Papang Saeho，究竟邊個更具吸引力呢？

選美冠軍 每個國家都有索女，呢句話珍珠都冇咁真，好似出生於新西蘭威靈頓嘅Anna Lisa，正係最佳人辦，唔單止擁有迷人美貌，仲有一副魔鬼級靚偈，集爆乳、纖腰及巨臀於一身，而佢作風大方慷慨，經常喺社交帳號分享超火辣嘅泳衣照，展露出大半球，試問點可能唔人氣爆燈吖！

自細已發模特兒夢嘅佢，2015年參加新西蘭嘅地球小姐選美比賽，不但成功奪得冠軍寶座，更成為投身模界嘅契機。Anna Lisa表示之所以夢想成為模特兒，並非為搵錢咁簡單，仲可以趁機周遊列國，事實上自出道以來，佢已經去過超過36個國家，一半為咗工作，一半係旅遊。由於佢每到唔同國家，都會喺當地嘅酒店泳池及海灘影比堅尼寫真，久而久之便成為旅遊及比堅尼女神，同時成為擁有過百萬粉絲嘅性感網紅。

Anna Lisa

出生地：新西蘭

身高：172cm

三圍：36H-24-36

半裸上陣 現居於泰國宋卡嘅索女Papang Saeho，早喺2019年開始經營社交帳號，並憑住大尺度嘅內衣寫真而火速爆紅，有趣嘅係，當時佢嘅身份唔係模特兒，亦唔係網紅，而係一位老闆娘！原來當時經營內衣代購網站嘅佢，為咗展示內衣穿着出嚟嘅效果，於是做埋模特兒作親自示範，結果一舉成名。

獲網民封為最性感老闆娘嘅Papang Saeho，確實不負「性感」二字，事關佢所賣嘅內衣性感度十足，加上佢嘅身材實在太正，配合埋甜美嘅笑容，令佢嘅社交帳號瞬間吸納眾多粉絲，同時佢更順勢踩入模特兒界，實行為其他內衣品牌進行網上代言。雖然投身模界後嘅佢，寫真尺度明顯收斂唔小，但佢仍然偶有大尺度嘅寫真作品，以半裸上陣，吸睛度十足！不過對於Papang Saeho嚟講，相對模特兒嘅工作，佢覺得網紅工作更有滿足感。

Papang Saeho

出生地：泰國

身高：168cm

三圍：34E-23-34

第1回合：鬥美貌 雖然每個人嘅審美觀都唔同，但講到尾都有一個大眾標準，而喺選美比賽中奪得冠軍嘅Anna Lisa，絕對係美貌與智慧並重，加埋性感而豐厚嘅嘴唇，極具吸引力，同Papang Saeho比較，真係贏晒！

第2回合：鬥身材 擁有一對36H爆乳嘅Anna Lisa，唔止上圍吸睛，有一雙修長美腿亦相當煞食。雖然Papang Saeho嘅三圍及唔上前者，但勝在曲線玲瓏，加上大尺度寫真，盡騷誘人身段，絕對值得加分。

第3回合：鬥人氣 如果單從粉絲量嚟計，Twitter坐擁超過95萬粉絲，IG亦有逾180萬人支持嘅Anna Lisa Christiane，比起兩個社交網合共加埋超過5萬嘅Papang Saeho嚟講，可謂贏足幾條街。不過大家要留意後者出道時間較短，假以時日，大有機會後來居上。

Report：Anna Lisa獲勝 兩女同樣憑住性感魅力而爆紅，Anna Lisa無論樣貌及身材都相當高質，加埋一對修長美腿更係誘人。不過身材同樣出眾嘅Papang Saeho，憑住大尺度寫真，更加引人入「性」，尤其係佢嘅內衣造型，令男士產生無限遐想。不過Anna Lisa連贏兩個回合，所以喺今次比併中獲勝！

撰文：魂