洋媚女子：好色女住客房租肉償

早排網上流傳有女租客主動向房東提出以性服務當租金，引起唔少討論，查實呢啲事情成日喺四仔出現，若然女租客好似以下一班脫星咁正，你會唔會落疊呢？

單身高管 好多人都話女租客提出房租肉償，呢單Deal係咪成交，視乎女方有冇賣點，若然係樣靚身材正嘅企業女高管，冇理由拒絕吧！由Brazzers製作嘅《Baby Got Boobs #32》，就係由呢個故事設定開始，仲搵咗外形冷艷嘅Kendra Sunderland、Josephine Jackson同Skye Blue飾演女高管，可以話係入型入格，能夠喺床上將佢哋征服，男房東梗係覺得筍到爆，問題係呢班女人明明有高薪厚祿，點解要咁做？當然係另有內情啦！

火辣網紅 索女同房東達成協議，以一夕風流作為唔交租嘅代價，但喺進行交易時，房東發現周圍有幾支Cam喺度偷拍，莫非係女方布下嘅情色陷阱？想知背後有冇陰謀，千祈咪錯過由Twistys出品嘅四仔《Twistys Hardcore Treats #5》。影片由人氣脫星Adriana Chechik、Ariana Marie同Paige Owens參演，佢哋之所以玩偷拍，原來同工作有關，以為艷福無邊嘅男房東本來想大興問罪之師，但得知女方身份係成人網紅，竟主動提出要成為演出拍檔，究竟呢單Deal又會否成事呢？

巨乳淫娃 男士們係咪一性急就冇晒理智？睇咗呢套由Reality Kings推出嘅《Big F'n Titties #10》，相信你會搵到答案。片中嘅女租客由Jasmine Wilde、Angel Youngs、Kira Queen等人氣脫星扮演，個個都胸懷巨乳，就算唔係「胸奴」，都會忍唔住望多兩眼，難得佢哋主動大送秋波，鹹濕房東梗係舉腳贊成啦！值得一提嘅係，班女星喺呢套四仔作品入面玩得勁放，叫床聲此起彼落，可以話係極盡視聽之娛。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：以鹹濕女租客作招徠向來有市場，單以劇情嘅有趣程度嚟計，《Baby Got Boobs #32》同《Twistys Hardcore Treats #5》可以話係各有千秋，前者仲帶有少許懸疑味，娛樂性豐富。若然你係胸奴嘅話，《Big F'n Titties #10》絕對係首選。

撰文：魂