世界Cup：爽香冠軍級G奶

俗語有話「行家一出手便知有沒有」，要檢視一位日本寫真女優有幾受觀眾支持，透過作品說話係最有說服力，好似今期「世界Cup」主角爽香，一有新作品推出即上銷量榜冠軍，呢啲咪叫實力囉！

高挑又夠弗 喺日本寫真界，藝名得兩個字嘅女優總係令人留下深刻印象，除咗優香、壇蜜、園都之外，身材高挑嘅爽香亦都撈得好掂！

今年29歲嘅爽香，個樣唔算特別靚，但人氣一啲都唔弱，事關佢嘅身材實在太正，一來有成5呎8吋高，二來三圍數字非常誘人，唔止擁有豐乳肥臀，仲好積極做運動，令身上冇乜多餘脂肪，原本帶少少鬆弛感嘅肉地變得結實，大大增加吸睛指數！

新作排第一 爽香喺2018年投身寫真女優行列，當時嘅藝名叫藤堂沙耶香，及至2020年轉投新公司，順勢轉用新藝名，自此星運開始急升。除咗同個名改得好又易記有關，阿妹嘅演出亦畀到人脫胎換骨嘅感覺，唔止衣着打扮嘅露出度極高，動作仲極具挑逗性，就以最新推出嘅寫真映像作品為例，因為演出風格夠晒大膽，成功吸引觀眾大破慳囊，作品未推出已經喺網購平台嘅寫真碟預售排行榜榮奪冠軍寶座，相當威水！

客觀評乳 Cup數：G

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：飽滿、堅挺又有彈性，比起同Cup數女優，呢對G奶夠晒分量，可以話係一等一靚波！

社交網站 除咗寫真女優嘅身份廣為人熟識外，好多人都知爽香係棒球發燒友，成日會着住比堅尼喺自己嘅視頻平台同大家分析球賽。另外，爽香經常會向網友派福利，登入其社交網，可以搵到唔少性感相，真係相當養眼！

Profle 出生地：日本東京都

身高：5呎8吋

三圍：36-25-36

撰文：賢