色日放送：渴女嗒鮮肉最愛三成熟

男人鍾意後生女，其實女人對住小鮮肉咪一樣流晒口水！AV業界資深人士神仙乙就表示，小鮮肉對成熟且飢渴嘅女性別具吸引力，因為佢哋年輕力壯、精力充沛，咁就可以齊齊盡情放縱色慾啦！

榨取快感 片廠KANBi製作嘅《一場淫蕩的約會》，講述乃木絢愛鍾意新鮮感同刺激感，特別係小鮮肉為佢帶來嘅強烈快感，所以透過交友App溝仔，只要搵到合心水嘅小鮮肉，就會相約對方食飯，繼而施色誘，而上到床絢愛會如狼似虎咁從小鮮肉身上瘋狂榨取快感，仲會教對方點樣先可以令佢潮吹，結果整整一個晚上，足足大戰4個回合呀！

如沐春風 於Madonna推出嘅《與年輕兼職同事沉迷於中出直到黎明》當中，白石茉莉奈同老公感情轉淡，為咗打發時間又唔想長時間留喺屋企，就去做夜更便利店店員，仲識到男店員慎吾，對方後生又帶幾分英氣，而且對茉莉奈相當照顧，之後喺一次身體接觸之下，二人仲撻着埋，更趁店內無人展開激戰！自此，茉莉奈每晚返工都如沐春風，因為可以同慎吾盡情享受快感。

因利成便 喺MOODYZ出品嘅《巨尻癡女對年下男的急救指導》入面，橘瑪麗係一位資深空姐，最近被公司安排訓練新人，當中新入職嘅空少秀明，令佢留下深刻印象，因為對方年輕又俊朗，真係合晒胃口！為咗嗒到呢位小鮮肉，橘瑪麗特登叫秀明留堂，話要同佢進行急救特訓，除咗借意撫摸對方嘅身體，仲嚟「人工呼吸」，好快秀明就抵受唔住快感衝擊而慾火高燒，同橘瑪麗砌到天昏地暗！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今日為大家介紹嘅3部「年下男系列」作品，當中本仙最鍾意白石茉莉奈主演嘅《與年輕兼職同事沉迷於中出直到黎明》，原因係茉莉奈本身係一位索人妻，今次扮演人妻角色相當合適，加上有晒故事鋪陳，等觀眾了解到茉莉奈幾咁空虛寂寞，繼而同小鮮肉砌得開心同享受，令人睇得更加投入又興奮。

撰文：賢