今夜一丁：挺滑胸器吸盡名利

俄國女郎嘅魅力相信男士們都見識過唔少，只係佢哋唔單止外在吸睛，內涵亦值得大家發掘，其中便有剛柔兼備嘅性感模特兒兼人氣網紅Anella Miller喇！

脫穎而出 外形夠索又誘人，自然會吸引到大家嘅注目，所以女士們相當注重化妝同美容，務求以最靚一面示人，如果加埋獨特嘅氣質，就更加引死人！不過氣質呢家嘢真係天生嘅，好難喺後天可以營造出嚟，好似出生於俄羅斯莫斯科嘅Anella Miller咁，當年以健美模特兒身份出道，其後變身成為百萬級性感網紅，所憑嘅正係令人着迷嘅嬌媚氣質。

原來早喺Anella Miller投身模特兒界之前，其實佢嘅夢想係成為一位護士，故此高中畢業後便修讀護理課程，為未來嘅事業鋪路，點知在學期間，喺同學慫恿下參加由模特兒事務所舉辦嘅選美比賽，而鍾愛健身嘅佢，不但練出苗條身材，一對天然美乳更係堅挺又吸睛，結果喺比賽中成功脫穎而出，最終奪得冠軍寶座，亦因為咁，成為佢事業嘅轉捩點。

外剛內柔 據Anella Miller稱之所以鍾愛健身，並非想練出誘人身段，而係因作為護士好多時候需要搬運重物，若然有好嘅體格便能減少受傷嘅機會，卻冇諗過竟因此吸引到評審嘅目光。由於佢擁有結實肌肉及天然美乳，故此佢出道之初以健美模特兒身份登場，並先後為多本男士及運動雜誌拍攝性感寫真，以剛陽味重嘅硬朗女郎形象吸引到大家嘅注目。

但事實上，性格溫柔嘅佢，坦言呢個形象並唔適合自己，於是踩入時裝模特兒界後，佢慢慢散發出外剛內柔嘅氣質，更獲得動唔少廣告商垂青。不過最令Anella Miller意外嘅係，經常喺社交帳號分享女人味十足性感自拍照嘅佢，竟成為網絡紅人，更憑住IG超過230萬粉絲，成為俄國人氣百萬性感網紅，令佢不禁笑稱溫柔嘅女性特別多人鍾意。

社交網站 Anella Miller散發出嬌媚女人味，但工作時佢卻係剛陽味十足，姑勿論你鍾意邊種，近年經常拍攝大尺度寫真嘅佢，所展現嘅靚偈魅力絕對唔可以錯過。

Profile 出生地：莫斯科

身高：170cm

三圍：34F-24-35

撰文：魂