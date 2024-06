洋媚女子：約會遲到執番劑補數

喺Adam & Eve製作嘅《MILFs Do It Better Too》入面,老公為咗平熄老婆嘅怒火,只好獻上精華素!搵嚟Charlie Valentine、RayVeness等熟女脫星參演,故事講老婆生日,Book咗間餐廳食飯慶祝,點知老公遲咗成粒鐘,老婆怒火中燒,梗係要懲罰個衰佬,就係要佢喺床上奉獻晒精力為止至收貨!

簡評:將怒火化成慾火,絕對係四仔至會發生嘅劇情,今次3部推介作,不但故事性十足,其中用上第一身角度拍攝嘅《Luxure: My Wife's Climax》,更係極具官能享受。至於《MILFs Do It Better Too》及《Seduced & Tempted》嘅製作不但同樣高質,脫星嘅瞓身演出更是精彩。