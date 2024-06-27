今夜一丁：樹智子極品BODY繼承者

唔滿足於現狀，係人類社會之所以不斷進步嘅原因，同樣道理，為咗滿足大眾愈嚟愈奄尖嘅胃口，日本寫真女優都有一代勝過一代嘅情況，更不斷湧現集巨乳、美尻於一身嘅極品BODY，今日介紹嘅樹智子就有辦你睇！

G奶配桃尻 要數近年日本寫真界最令人印象深刻嘅天后，相信唔少觀眾會第一時間諗起G奶尤物森咲智美！只可惜呢位「國民情婦」喺上年同日本職棒西武隊球星平沼翔太撻着，唔止拉埋天窗，仲有埋愛情結晶，要從寫真界退下火線。不過，大家又唔使太失望，事關有唔少女優伺機爭上位，樹智子就係其中一位繼承者！

現年31歲嘅樹智子，雖然年紀同智美係一樣，但個樣睇落後生啲，又冇咁人工味，觀感順眼又自然。身材方面，阿妹唔止有一對豐滿G奶，仲有個桃子形美尻，加上佢喺近期努力操弗，條腰冇以前咁粗，襯埋有成5呎4吋嘅高度，絕對可以用「極品BODY」嚟形容！

工作瓣數多 查實樹智子讀緊大學嗰陣已經喺原宿被星探發現，出道之後，相繼加入多個美少女團體，例如「buttёrfly.net」、「G☆Girls」、「KNU oNEW」等等，曾經有一段日子喺舞台表演方面相當活躍。除咗做藝能偶像，樹智子亦係一位活躍於SUPER GT賽車活動嘅賽車女郎，仲因為風格出眾而喺「產經體育賽車女王大獎2020」獲得亞軍。另外，樹智子試過演出舞台劇《為國家流亡者祈禱》，又喺近年為唔同活動擔任展覽女郎，工作瓣數多多！

講番寫真工作，樹智子一直做足本分，為咗追求美感，挑戰露出界限亦在所不惜，寫真碟《樹智子vs仮想エロス》就係佢嘅最新作品喇！

社交網站 樹智子喺拍寫真方面向來唔錫身，對網民亦好大方，唔介意將自己嘅性感相公諸同好，登入其社交網，就可以隨時欣賞到佢嗰副極品BODY。

Profile 年齡：31歲

身高：5呎4吋

三圍：36-25-37

撰文：賢