色日放送：千葉祐夕 好動潔癖妹

每個人都有不同嘅癖好，只要唔影響到人就冇咩大問題。而日本寫真妹千葉祐夕就自言有潔癖，連搵男友都希望可以搵到一個同一樣嘅男仔喎！依家就睇吓呢位美少女嘅潔癖程度去到邊啦！

清麗白滑 好多嘢都唔到你唔服，好似有啲人唔使點努力讀書就可以考到第一，亦有好多女仔就算成日喺猛烈陽光底下進行戶外活動，肌膚都依然係咁鮮嫩白滑，今日同大家見面嘅千葉祐夕就係其中一個喇！

今年20歲嘅祐夕生得一副清麗面孔，帶幾分脫俗出塵嘅仙氣之餘，笑起上嚟仲散發住陽光美，如果有機會拍日劇，絕對有潛質成為新一代日劇小天后。除咗樣貌吸引之外，祐夕嘅身材婀娜兼且上圍斤両十足，皆因佢係運動愛好者，而令人對佢羨慕又妒忌之處，在於祐夕話自己成日都喺戶外做運動，但係一身肌膚曬極唔黑，長期保持住鮮嫩白滑，相信好多女仔都會唔抵得囉！

選美冠軍 千葉祐夕初試啼聲，參加「2019高中選美大賽」就獲得冠軍寶座，之後就展開佢嘅藝能之路，拍寫真之餘，好快仲搵到機會以演員身份發展，除咗為網絡電視平台演出過戀愛真人騷，亦做過MV女主角，不過祐夕最希望就係可以學前輩ANGELA芽衣咁，演出戰隊系列又或者幪面超人系列呢類特攝劇集。

講番寫真工作，祐夕表示開頭係相當唔習慣，因為拍攝嘅時候有時要佢跳入泳池演出，但係祐夕自言有潔癖，所以要用好大勇氣去克服。祐夕仲表示出街一定唔會去公廁，亦相當少去餐廳食飯，就算要幫襯餐廳，都會帶齊消毒用品為餐具同枱櫈清潔一番，更加會自備飲品。嘩！祐夕呢種潔癖都真係嚴重喎！

社交網站 千葉祐夕除咗會喺社交網分享最新嘅性感寫真照，亦會分享佢最愛嘅日本職業足球賽事消息，鍾意日職嘅朋友不妨多留意。

Profile

年齡：20歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-22-33

撰文：賢