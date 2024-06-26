歡樂性講堂：伴侶須慎防室內冷中暑

Q：本人已婚，我和太太都大汗，日常走動已經全身濕透，回家後想親熱會先洗澡、開大冷氣、在床邊預備凍飲解渴。可是近數次完事後都不妥，我們會覺得頭痛頭暈兼作嘔，初時還以為自己吃到細菌有腸胃炎，不過睡一覺又沒事了。由於連續發生，兩人症狀又一樣，想知道是甚麼事？阿堅

A：這情況叫做室內冷中暑，中醫稱之為陰暑。冷中暑是指溫度由熱至冷急速轉變，忽熱又忽冷，人體的體溫調節系統跟不上變化，毛孔和微絲血管急速收縮，熱能沒排出體外並只能在體內悶燒。這情況通常發生於炎炎夏日，例如從高溫室外進入冷氣場所，流汗後沒有抹乾就直接吹冷風等，因而誘發冷中暑，其徵狀包括頭痛、眩暈、乏力感、皮膚灼熱、心跳加快、呼吸急促、腸胃脹悶、噁心、突發疲勞等。

你們明顯是受到冷中暑侵襲，幸好休息過後沒有大礙。激情前後，必須注意以下兩點：第一，調節室溫，不可太熱或太冷。如剛從外面返家，宜慢慢釋放體溫，不要一下子吹冷風，飲用暖水可補充及平衡體內水分，待身體準備就緒，才好進行劇烈運動。

第二，激情過後，體力大為消耗，兼使身體水分流失。男女雙方，整個身體血脈沸騰，五臟六腑的血液流動處在加速狀態，此時，千萬不要為一時的口腹舒泰而灌凍飲，這只會首當其衝地招致不適，輕則眩暈噁心，嚴重者五內翻騰、天旋地轉。

激情後宜改喝暖水，也不宜猛灌，讓身體從劇烈的機能運作中平復過來。親密不忘養生，你們只要戒掉這少許的壞習慣，便不會遭受冷中暑令身體不適，破壞性福而掃興。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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